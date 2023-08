Bắt khẩn cấp người phụ nữ đánh dã man bé trai 8 tuổi mồ côi mẹ ở Q.12

Như Thanh Niên đã thông tin ban đầu, chứng kiến vụ việc gây phẫn nộ, người dân đã đến can ngăn nhưng không được nên đã báo công an và gọi tổng đài bảo vệ trẻ em 111 để nhờ can thiệp.

Một số người dân sống tại khu vực cho biết, đây không phải là lần đầu chứng kiến cảnh bé trai bị bà Trang đánh. Quá bức xúc trước việc bé trai bị đánh quá dã man nên người dân đã báo công an và cung cấp chứng cứ các clip bé trai bị đánh để cơ quan chức năng xử lý.