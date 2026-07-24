Bắt kho hàng giả 100 tỉ đồng ở TP.HCM

Ngày 24.7, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước đã thông tin về vụ việc phát hiện, triệt phá kho hàng giả quy mô đặc biệt lớn tại TP.HCM, từng xuất khẩu trót lọt 11 container sản phẩm sang Mỹ.

Cục Quản lý và Phát triển thị trường phối hợp A05 (Bộ Công an) triệt phá kho hàng giả tại TP.HCM ẢNH: QUYÊN LƯU

Theo Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước, từ nguồn tin nghiệp vụ của Cơ quan Điều tra An ninh Nội địa Mỹ (HSI), ngày 16.7 vừa qua, đoàn kiểm tra của Cục Quản lý và Phát triển thị trường và Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05), Bộ Công an và Công an TP.HCM đã kiểm tra cơ sở sản xuất của Công ty MP (trụ sở tại TP.HCM), bắt quả tang hành vi gia công, sản xuất hàng giả mạo các nhãn hiệu nổi tiếng như "NIKE", "NIKE AIR" và "AIR JORDAN".

Tại hiện trường, cơ quan chức chức năng thu giữ 25.396 đôi giày thành phẩm (trị giá hơn 12,3 tỉ đồng) cùng hơn 31.000 bán thành phẩm gồm mũ và đế giày (trị giá hơn 11,2 tỉ đồng). Nếu tính theo giá thị trường, tổng giá trị lô hàng vi phạm trị giá hơn 100 tỉ đồng.

Sản xuất hàng giả với thủ đoạn tinh vi

Theo Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước, hàng giả bắt giữ trong vụ việc này được sản xuất tinh vi đến mức mắt thường khó phân biệt. Mã xác thực của từng đôi giày giả được sao chép hoàn toàn từ sản phẩm chính hãng. Doanh nghiệp này đã lợi dụng hình thức hợp đồng gia công với đối tác nước ngoài và làm giả giấy ủy quyền nhãn hiệu nhằm hợp thức hóa hồ sơ xuất khẩu.

Các sản phẩm giả mạo thương hiệu có mã xác thực hoàn toàn trùng khớp với hàng chính hãng ẢNH: LƯU QUYÊN

Khi làm việc với đoàn kiểm tra, đại diện doanh nghiệp cho biết, toàn bộ số hàng được sản xuất theo hợp đồng gia công ký với Công ty F.C.T; nguyên vật liệu do đối tác nước ngoài cung cấp. Doanh nghiệp gia công theo đơn đặt hàng và trả sản phẩm cho đối tác để xuất khẩu.

Tuy nhiên, theo văn bản xác nhận của Nike Việt Nam và thư của Giám đốc cấp cao Bộ phận Li-xăng toàn cầu của Nike Inc., Nike khẳng định chưa từng cấp bất kỳ giấy phép, hợp đồng hoặc văn bản ủy quyền nào cho Công ty MP. hoặc L.L.C; đồng thời không cho phép các tổ chức, cá nhân này đại diện hoặc nhân danh Nike trong hoạt động kinh doanh.

Theo hồ sơ của doanh nghiệp, từ đầu năm 2026 đến thời điểm kiểm tra, doanh nghiệp đã xuất khẩu 11 container giày mang nhãn hiệu Nike và Air Jordan sang Mỹ, với tổng trị giá khai báo hải quan hơn 25,46 tỉ đồng.

Ông Trần Hữu Linh, Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước, cho biết đây là vụ việc vi phạm quy mô lớn, tính chất phức tạp và có yếu tố xuyên biên giới về xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ được phát hiện trong những năm gần đây. Vụ việc này có sự tham gia của các tổ chức, doanh nghiệp tại Mỹ, Trung Quốc và Việt Nam.

"Vụ việc này không chỉ dừng lại ở xử lý một hành vi vi phạm mà đã làm rõ phương thức vi phạm tinh vi có sự tham gia của nhiều bên xuyên quốc gia, thậm chí có dấu hiệu thông đồng để đưa hàng giả vào chuỗi cung ứng toàn cầu", ông Linh nói.

Hiện nay, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước đã áp dụng biện pháp ngăn chặn lô hàng giả này theo đúng các quy định pháp luật, tiếp tục củng cố hồ sơ, mở rộng phạm vi nguồn gốc, xuất xứ của nguyên liệu, đối tác nhập khẩu và sẽ chuyển hồ sơ sang cơ quan cảnh sát điều tra để tiếp tục bóc gỡ đường dây sản xuất hàng giả đặc biệt lớn này.