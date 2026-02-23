Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Bắt lái tàu khách trong vụ lật tàu làm 6 người chết ở hồ Thác Bà

Nguyễn Trường
Nguyễn Trường
23/02/2026 20:59 GMT+7

Liên quan đến vụ lật tàu khách khiến 6 người tử vong tại hồ Thác Bà (Lào Cai), lái tàu Triệu Văn Nội (31 tuổi) đã bị khởi tố, bắt tạm giam.

Ngày 23.2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với lái tàu khách là Triệu Văn Nội (31 tuổi, trú xã Cảm Nhân, tỉnh Lào Cai) về tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường thủy, xảy ra trên hồ Thác Bà.

Bắt lái tàu khách trong vụ lật tàu làm 6 người chết ở hồ Thác Bà - Ảnh 1.

Lái tàu Triệu Văn Nội tại cơ quan công an

ẢNH: GIANG LƯƠNG

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, ngày 21.2, Triệu Văn Nội được thuê điều khiển thuyền gắn máy biển số YB-0876H chở 22 người di chuyển hướng từ xã Yên Bình đi xã Cảm Nhân. Khi đến khu vực thôn Làng Cạn, xã Bảo Ái thì xảy ra va chạm với tàu chở đá biển số YB0919 do Nguyễn Văn Thâm (42 tuổi, trú tại xã Cảm Nhân) di chuyển từ hướng xã Lục Yên về xã Yên Bình. Hậu quả, tàu chở khách bị chìm, 6 người bị tử vong.

Quá trình điều tra xác định, Triệu Văn Nội đã có hành vi điều khiển thuyền gắn máy chở quá số người quy định (22/12 người), đồng thời điều khiển động cơ có công suất nhỏ hơn không nhường đường cho phương tiện động cơ có công suất lớn hơn, vi phạm luật Giao thông đường thủy nội địa, gây hậu quả nghiêm trọng.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 23.2, cơ quan công an đã ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Triệu Văn Nội về tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường thủy, quy định tại khoản 3 điều 272 bộ luật Hình sự.

Như đã đưa tin, khoảng 19 giờ 15 ngày 21.2, tàu chở khách mang biển kiểm soát YB-0876H va chạm với tàu chở đá mang biển kiểm soát YB-0919, khiến tàu chở khách bị lật chìm, làm 6 người mất tích. Sau khi vụ việc xảy ra, tỉnh Lào Cai đã huy động các lực lượng quân đội, công an phối hợp với người dân và các đơn vị liên quan triển khai nhiều mũi tìm kiếm các nạn nhân bị mất tích.

Thi thể 6 nạn nhân trong vụ lật tàu ở hồ Thác Bà sau đó đã được tìm thấy trong ngày 22.2.

