Theo lãnh đạo Ban Tuyên giáo và Dân vận tỉnh ủy Lào Cai, chiều 22.2, các lực lượng chức năng vừa tìm thấy thêm 4 nạn nhân, sau gần 1 ngày xảy ra vụ lật tàu chở khách trên hồ Thác Bà.

Thợ lặn tổ chức tìm kiếm nạn nhân mất tích trên hồ Thác Bà ẢNH: Đ.H

Danh tính 4 nạn nhân mới được tìm thấy là: Hoàng Thị Hoa (56 tuổi), Hoàng Thị Tuyết (60 tuổi), Hoàng Thị Thanh Thúy (14 tuổi) và Triệu Thị Huân (48 tuổi).

Đến 17 giờ 20 cùng ngày, thông tin từ Lữ đoàn 126 (Quân chủng Hải quân, Bộ Quốc phòng) cho biết, lực lượng đặc công người nhái đã tìm thấy thi thể nạn nhân cuối cùng là ông Hoàng Văn Thuận (42 tuổi).

Trước đó, sáng cùng ngày, các chiến sĩ đặc công người nhái thuộc Lữ đoàn Đặc công Hải quân 126 đã tìm thấy thi thể nạn nhân Hoàng Đức Mạnh (11 tuổi) tại khu vực mũi tàu chìm.

Như vậy, sau gần 1 ngày nỗ lực tìm kiếm, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể 6 nạn nhân bị mất tích sau khi tàu chở khách lật trên hồ Thác Bà.

Vụ lật tàu trên hồ Thác Bà: Tìm thấy thêm 5 thi thể nạn nhân

Như đã đưa tin, khoảng 19 giờ 15 ngày 21.2, tàu chở khách mang biển kiểm soát YB-0876H va chạm với tàu chở đá mang biển kiểm soát YB-0919, khiến tàu chở khách bị lật chìm, làm 6 người mất tích.

Thời điểm xảy ra vụ việc, tàu chở 23 người (kể cả lái tàu) di chuyển từ xã Yên Bình đi xã Cảm Nhân. Tàu chở khách do ông Trần Anh Tuấn (47 tuổi, trú xã Bảo Ái) làm chủ. Tàu chở đá được xác định thuộc sở hữu của Công ty khoáng sản Marble Việt Nam (xã Lục Yên).

Sau khi vụ việc xảy ra, tỉnh Lào Cai đã huy động các lực lượng quân đội, công an phối hợp với người dân và các đơn vị liên quan triển khai nhiều mũi tìm kiếm các nạn nhân bị mất tích.

Theo Công an tỉnh Lào Cai, kết quả kiểm tra điều kiện của lái tàu xác định cả 2 lái tàu đều có giấy phép điều khiển phương tiện giao thông đường thủy theo quy định, không có nồng độ cồn trong hơi thở và âm tính với các chất ma túy.