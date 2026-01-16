Bắt lô hàng 500 triệu nghi nhập lậu trong ga Hà Nội

Ngày 16.1, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công thương) đã thông tin về vụ bắt giữ lô hàng có dấu hiệu là hàng lậu tại ga Hà Nội.

Cơ quan chức năng phát hiện, bắt giữ lô hàng nghi nhập lậu tại ga Hà Nội ngày 14.1 ẢNH: LƯU QUYÊN

Trước đó, ngày 14.1, Đoàn kiểm tra Phòng Nghiệp vụ quản lý thị trường, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước, chủ trì, phối hợp với Đội Cảnh sát giao thông đường sắt số 1, Phòng Hướng dẫn tuần tra, kiểm soát giao thông đường bộ, đường sắt, Cục Cảnh sát giao thông, đã tiến hành kiểm tra đột xuất điểm tập kết hàng hóa tại khu vực sân cửa ra ga số 8 - Ga Hà Nội, phát hiện lượng lớn hàng hóa nghi nhập lậu.

Lực lượng chức năng phát hiện số lượng lớn hàng hóa có dấu hiệu vi phạm, gồm 1.930 sản phẩm mỹ phẩm là hàng mới, chưa qua sử dụng. 854 sản phẩm quần áo; 596 hộp thực phẩm bảo vệ sức khỏe có nguồn gốc xuất xứ ngoài Việt Nam và 30 sản phẩm phụ tùng ô tô như mặt máy, chân lắp lọc dầu không nhãn hiệu, không rõ chất lượng, nguồn gốc xuất xứ cùng nhiều sản phẩm hàng hóa gia dụng.

Tổng giá trị toàn bộ lô hàng ước tính 500 triệu đồng.

Tại thời điểm kiểm tra, một số hàng hóa không có chủ sở hữu, người quản lý hoặc người sử dụng hợp pháp của lô hàng đến làm việc. Một số hàng hóa có chủ sở hữu đến nhận, nhưng chủ sở hữu đó cũng không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hàng hóa.

Qua kiểm tra ban đầu, cơ quan chức năng xác định lô hàng hóa này có dấu hiệu là hàng nhập lậu, không rõ nguồn gốc, xuất xứ. Theo đó, đoàn kiểm tra đã tiến hành niêm phong, tạm giữ toàn bộ tang vật để phục vụ công tác xác minh, xử lý theo quy định pháp luật.

Đồng thời, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước yêu cầu Chi nhánh khai thác đường sắt Hà Nội liên hệ, thông báo cho chủ sở hữu hợp pháp của hàng hóa nói trên đến Phòng Nghiệp vụ quản lý thị trường, thuộc Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước để làm việc về nguồn gốc, xuất xứ hàng hóa các sản phẩm trong lô hàng nói trên.