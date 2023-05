Bật mí 4 yếu tố làm nên kem chống nắng bảo vệ làn da 'trẻ mãi'

Vậy những yếu tố nào tạo một loại kem chống nắng hoàn hảo bảo vệ làn da tối ưu? Cùng tìm hiểu ngay dưới đây và chọn cho mình một loại kem chống nắng tốt nhất.

4 yếu tố làm nên kem chống nắng bảo vệ làn da hoàn hảo

Kem chống nắng với chỉ số SPF30 trở lên

Theo các chuyên gia da liễu, các bạn nên dùng kem chống nắng có chỉ số SPF từ 30 đến SPF 60. Bởi những loại kem có chỉ số SPF<30 không mang lại hiệu quả chống nắng như mong đợi. Vậy nên, các bạn cần tìm hiểu và lựa chọn loại kem chống nắng với chỉ số SPF phù hợp.

Nếu làn da đang bị mụn viêm sưng thì chỉ nên sử dụng kem chống nắng SPF 30 là đủ ngăn ngừa tác hại của tia UV và hạn chế được tình trạng kích ứng. Chỉ số SPF cao từ 50 phù hợp sử dụng với những vùng da đặc biệt đang điều trị nám sạm hay bị dị ứng với ánh nắng mặt trời.

Không phải cứ kem chống nắng có chỉ số SPF càng cao là càng tốt. Bởi nó có thể ảnh hưởng tới làn da và hiệu quả của kem chống nắng cũng không hơn nhiều so với loại có chỉ số SPF thấp hơn.

Nên chọn kem chống nắng có chỉ số SPF30 là đủ bảo vệ làn da tối ưu

Màng lọc thế hệ mới và ổn định

Màng lọc kem chống nắng (UV Filter) chính là hoạt chất hóa học được thêm vào các loại kem chống nắng nhằm hấp thụ hay ngăn chặn tia UV từ ánh nắng mặt trời. Lý tưởng vẫn là màng lọc của kem chống nắng phổ rộng và có thể chống lại cả tia UVA, UVB. Một số màng lọc kem chống nắng phổ biến trên thị trường hiện nay như Homosalate, Zinc Oxide, Titanium Dioxide…

Theo đó, bạn nên chọn kem chống nắng với màng lọc thế hệ mới nhất và có tính ổn định. Làn da sẽ được bảo vệ tối ưu trước những tác hại của cả tia UVA, UVA, ánh sáng xanh…

Kem chống nắng có chứa các hoạt chất chống oxy hóa

Lão hóa da không chỉ do ánh nắng mặt trời, không khí ô nhiễm… mà còn bởi sự tác động của các gốc tự do. Vậy nên, bạn muốn ngăn ngừa sự phát triển của gốc tự do thì kem chống nắng cần có các thành phần chống oxy hóa.

Các nhà sản xuất mỹ phẩm cũng hiểu rõ điều đó và luôn update các thành phần chống oxy hóa trong kem chống nắng. Một số thành phần chống lão hóa thường có trong các loại kem chống nắng như vitamin C, chiết xuất trà xanh, Niacinamide…

Vậy nhớ chọn kem chống nắng có chứa thành phần chống oxy hóa để làn da được bảo vệ tốt nhất ngăn ngừa nám sạm và lão hóa sớm. Bên cạnh đó, những tổn thương do tia UV cũng được khôi phục nhanh chóng cho làn da khỏe đẹp, rạng rỡ.

Tạo lớp finish mịn đẹp và không gây bóng nhờn

Có nhiều loại kem chống nắng chứa nhiều dầu gây tình trạng bóng nhờn, bết dính, tạo vệt trắng. Điều này không chỉ gây mất thẩm mỹ mà còn làm bưng bít lỗ chân lông và gây mụn.

Do đó, mọi người đều mong muốn tìm được loại kem chống nắng có lớp finish đẹp, không tạo cảm giác nặng mặt hay gây bóng dầu. Hãy tìm hiểu thật kỹ trước khi đưa ra lựa chọn cuối cùng.

Với những thông tin chia sẻ ở trên, bạn đã tìm được loại kem chống nắng bảo vệ da tối ưu và hạn chế kích ứng chưa? Kem chống nắng Rejuvaskin Mineral Facial SPF32 đến từ thương hiệu nổi tiếng tại Mỹ là một trong số các sản phẩm đáp ứng đầy đủ các yếu tố và đang được mọi người tìm mua.

Kem chống nắng Rejuvaskin Mineral Facial SPF32 bảo vệ làn da tối ưu ngăn ngừa nám sạm, lão hóa

Rejuvaskin Mineral Facial SPF32 có màng lọc chống nắng hiện đại với 20% Zinc Oxide giúp bảo vệ làn da an toàn trước những tác hại của tia UVA, UVB, tia hồng ngoại, ánh sáng xanh từ thiết bị điện tử. Bên cạnh đó, kem chống nắng Rejuvaskin Mineral Facial SPF32 còn nổi bật với 4% Niacinamide ngăn ngừa sự phát triển của gốc tự do, khôi phục tổn thương do tia UV và bổ sung độ ẩm cho làn da luôn căng mịn, tươi sáng và trẻ trung hơn mỗi ngày.

Kết cấu của kem chống nắng Rejuvaskin Mineral Facial SPF32 dạng cream mỏng nhẹ nên thẩm thấu ngay vào da, không gây bóng nhờn hay bưng bít lỗ chân lông sinh mụn. Thành phần hoàn toàn thiên nhiên lành tính với mọi loại da, kể cả da nhạy cảm hay dễ kích ứng.

Bảo vệ làn da tốt nhất chỉ với kem chống nắng Rejuvaskin Mineral Facial SPF32 chính hãng tại đây và nhận ưu đãi hấp dẫn: https://scarheal.com.vn/scar-heal/kem-chong-nang-vat-ly-duong-am-phuc-hoi-da-rejuvaskin-Mineral-Facial-SPF-32-60ml.html

Vậy là bạn đã tìm được loại kem chống nắng bảo vệ làn da tối ưu ngăn ngừa nám sạm, lão hóa rồi đúng không nào. Nhớ trước khi ra ngoài từ 15-20 phút cần thoa kem chống nắng để làn da luôn tươi trẻ, trắng sáng dài lâu bất chấp tuổi tác.