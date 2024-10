Bật mí cách sử dụng tiền bạc và thời gian thông minh cho Gen Z

Hệ tư tưởng YONO là gì?

Những năm gần đây, nhiều người đã "chia tay" vội với lối sống YOLO (You Only Live Once - Bạn chỉ sống một lần) chọn "yêu lại từ đầu" với YONO (You Only Need One - Bạn chỉ cần một là đủ) - khuyến khích sống tối giản và cắt giảm chi phí.

Nhiều Gen Z, Gen Y cho hay YONO chính là xu hướng, lối sống mà họ mong muốn đạt được ở hiện tại lẫn tương lai. Ngoài các biến động trong thị trường việc làm, môi trường sống, thì việc chọn lối sống YONO cũng xuất phát từ chính nhu cầu về thể chất lẫn tinh thần của mỗi người trẻ.

Thúy Vi (25 tuổi, TP.HCM) cho hay mới bắt đầu theo đuổi lối sống YONO trong khoảng 3 tháng trở lại đây, khi công ty điều chỉnh nhân sự, mức lương của cô bị cắt giảm.

"Tiền nhận được thấp song vì yếu tố công việc nên mình cũng không có thêm các nguồn thu ngoài. Mình bắt đầu lên mạng tìm cách sống tối giản. Lúc này, mình bắt đầu biết đến YONO và tham khảo thêm nhiều thông tin từ báo Nhật, Hàn để học hỏi cách mọi người tiết kiệm tiền nhờ lối sống này".

Trên thực tế, YONO không có nghĩa là người trẻ phải "thắt lưng buộc bụng" trong tất cả các khía cạnh của cuộc sống, mà là bạn biết cách dùng đồng tiền, thời gian thông minh, hiệu quả hơn. Từ đó, Gen Z sẽ không còn "vung tay quá trán" hay "bán mình" cho chủ nghĩa tiêu dùng quá đà, mệt mỏi về cả thể chất lẫn tinh thần.

Bạn có thể bắt đầu lối sống YONO ngay từ hôm nay bắt đầu từ bữa ăn tối của mình và gia đình. Thay vì lựa chọn ăn ngoài, bạn mua thực phẩm sạch, chế biến các bữa ăn đơn giản, không cầu kỳ. Khi tìm nhà thuê cũng đặt tiêu chí tối giản và tiết kiệm chi phí lên hàng đầu. Thay vì lựa chọn quá nhiều loại nội thất khác nhau vì thích, thì hãy chọn những loại đồ dùng cần thiết, phù hợp. Với những Gen Z đang đi thuê trọ, thay vì ở một mình, các bạn có thể chọn ở ghép để tiết kiệm chi phí.

Ngoài tiết kiệm tiền thì tiết kiệm thời gian cũng rất quan trọng bởi thời gian là nguồn tài nguyên quý báu của tuổi trẻ. Nếu không có kế hoạch cụ thể và công cụ hỗ trợ, người trẻ rất dễ sa đà vào những công việc ngốn thời gian. Trong đó, công cuộc tìm nhà luôn là nỗi ám ảnh của nhiều người. Hành trình tìm nhà sẽ dễ dàng, nhanh chóng hơn nếu người trẻ tận dụng các nền tảng công nghệ, đơn cử như Batdongsan.com.vn.

Giúp người trẻ sống YONO cực chill và chất

Với lối sống YONO, nhiều người trẻ cũng bắt đầu thay đổi thói quen tìm kiếm nhà. Thay vì đi khắp nơi trực tiếp dò hỏi hay mất nhiều giờ "la cà" trên internet, mạng xã hội nơi mà các mẩu tin cho thuê nhà phân mảnh, thực hư không rõ ràng, nhiều người trẻ đã chọn biện pháp tìm nhà thông minh, nhanh chóng hơn. Họ truy cập vào các website uy tín, chuyên biệt về tìm thuê/mua nhà, đơn cử như Batdongsan.com.vn - nền tảng công nghệ bất động sản hàng đầu Việt Nam.

Chỉ cần vài dòng gõ text và một cú click chuột, bạn dễ dàng so sánh giá cả, chi phí, sự thuận tiện trong giao thông,... Từ đó, bạn nhanh chóng tìm được ngôi nhà ưng ý.

Truy cập vào Batdongsan.com.vn, bạn như bước vào một trung tâm thương mại online, với đầy đủ các tiện ích liên quan đến nhà cửa mà vô cùng chi tiết, thông minh về mức giá, diện tích, nội thất, chất lượng,...

Bạn lo sợ thuê nhà bị "hớ giá"? Vậy thì đừng lo nhé. Batdongsan.com.vn liên tục cải tiến về công nghệ, sản phẩm để hỗ trợ người thuê, mua nhà vấn đề này, với tính năng lịch sử giá, chi tiết đến từng phường, quận và cụ thể theo từng tháng, năm.

Từ đó, người trẻ dù bận rộn đến mấy cũng chỉ mất một vài phút là có thể trở thành người thuê thông thái, nắm rõ lịch sử giá cho thuê nhà ở khu vực mình quan tâm. Nắm được khoảng giá phổ biến thì lo gì mà không đàm phán, thương lượng hợp tình, hợp lý với chủ nhà.

Giải quyết được vấn đề về giá cả thì lúc này nhiều người hẳn vẫn còn băn khoăn với "hàng trên mạng" và "hàng thực tế".

Nhiều Gen Z cứ đến mùa thuê nhà lại không ít phen "bất ngờ, ngơ ngác, ngã ngửa" với những hình ảnh một trời - một vực của ảnh nhà được đăng tải trên mạng và ngoài đời thật. Thế chẳng khác nào bị lừa. Hơn nữa, việc cứ phải liên tục lui tới để xem phòng thực tế lại đang đi xa hoàn toàn với xu hướng sống YONO của những người trẻ - tiết kiệm cả thời gian.

Vậy thì tính năng Tin đăng xác thực trên Batdongsan.com.vn sẽ phần nào hỗ trợ gỡ rối vấn đề này. Những tin đăng xác thực trên nền tảng này đều được bộ phận chuyên môn kiểm chứng về địa chỉ, sổ đỏ, yêu cầu có hình ảnh và đặc điểm mô tả đúng với thực tế, có mức giá nằm trong khoảng giá phổ biến của thị trường.

Ngoài ra, trên thị trường hiện nay có rất nhiều môi giới nhưng tìm được môi giới có tâm thì thật sự đau đầu. Để giúp người tìm mua, thuê nhà bớt "tiền đình" và tiết kiệm thời gian, Batdongsan.com.vn tiến hành xác thực các môi giới và gắn danh hiệu "Môi giới chuyên nghiệp" cho những ai có đủ chứng chỉ, kinh nghiệm hành nghề. Với "filter" lọc tìm tin đăng của môi giới chuyên nghiệp, bạn có thể an tâm kết nối để tìm được ngôi nhà mà bạn mong muốn.