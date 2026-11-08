Bật mí chiếc váy dạ hội giúp tân Hoa hậu Việt Nam tỏa sáng ở chung kết

Cụ thể, Yến Trang chọn thiết kế PEARL EUPHORIA với sắc trắng ánh bạc kết hợp cùng các chi tiết đính kết ngọc trai, gợi liên tưởng đến vẻ đẹp thanh khiết nhưng không kém phần quyền quý. Phom váy đuôi cá tôn đường nét hình thể mềm mại, nổi bật với những đường đính kết theo bố cục đối xứng, tạo hiệu ứng bắt sáng theo từng chuyển động. Điểm đặc biệt của thiết kế nằm ở phần choàng phía sau với cấu trúc bèo phồng nhiều lớp, mang đến hiệu ứng thị giác trên sân khấu Hoa hậu Việt Nam 2026.

Khoảnh khắc chiến thắng của Nguyễn Yến Trang Ảnh: NTK cung cấp

Để hoàn thiện sáng tạo này cho tân hoa hậu, 5 nhân sự thuộc ê kíp của Nguyễn Minh Tuấn đã làm việc liên tục 20 ngày để hoàn thành, kịp thời gửi ra Hải Phòng. Mặc dù hạn chế về thời gian nhưng với kinh nghiệm làm cho nhiều khách hàng trong nước và quốc tế nên bộ trang phục vừa vặn với Yến Trang ngay lần đầu thử, giúp cô tự tin khi trình diễn trên sân khấu.

Trong khi đó, Á hậu Khánh Linh lựa chọn thiết kế hồng pastel với phần corset cúp ngực ôm sát, phủ họa tiết. Những tầng voan xếp lớp bản lớn hai bên hông tạo hình cánh hoa bung nở, mang đến vẻ mềm mại cho người mặc. Theo tiết lộ, tại chung kết Hoa hậu Việt Nam, không riêng gì top 2, có đến 8 thiết kế của Nguyễn Minh Tuấn được các người đẹp lựa chọn để trình diễn.

Khánh Linh khoe nhan sắc ngọt ngào trong thiết kế váy tông hồng của Nguyễn Minh Tuấn Ảnh: NTK cung cấp

Nguyễn Minh Tuấn bật mí chuyện làm váy cho tân Hoa hậu Việt Nam

Nguyễn Minh Tuấn cho biết anh và ê kíp dành rất nhiều tâm huyết khi chuẩn bị hai thiết kế cho Nguyễn Yến Trang và Trần Xuân Khánh Linh trong đêm chung kết. Với anh, mỗi bộ trang phục không chỉ cần phù hợp với vóc dáng mà còn phải thể hiện được thần thái và cá tính riêng của người mặc. Việc đồng hành cùng tân hoa hậu và á hậu cũng là một kỷ niệm đáng nhớ, tiếp thêm động lực cho nhà mốt trong hành trình sáng tạo.

Anh chia sẻ: “Tôi và Khánh Linh đã có duyên làm việc với nhau từ 1 năm trước, khi cô chuẩn bị những tấm ảnh profile cho cuộc thi. Mối duyên với Yến Trang thì muộn hơn, đó là sau giai đoạn bán kết. Đối với các thí sinh tham gia cuộc thi hoa hậu, tôi đều có sự hỗ trợ đặc biệt, song vẫn dành cho họ những thiết kế chỉn chu, tâm huyết. Vì đây là dấu mốc quan trọng, là thanh xuân của các cô gái”.

Nguyễn Minh Tuấn cho biết anh luôn có chính sách hỗ trợ đối với các cô gái thử sức ở những cuộc thi nhan sắc Ảnh: NTK cung cấp

Nguyễn Minh Tuấn cho biết bộ trang phục của Yến Trang và Khánh Linh đều được thực hiện thủ công hoàn toàn. Với anh, được các cô gái tin tưởng gửi gắm các thiết kế với anh là một niềm tự hào, hạnh phúc nên luôn cố gắng làm hết sức. “Việc đi thi có tỏa sáng hay đăng quang còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố, và váy áo không phải là yếu tố tiên quyết. Nhưng việc một thí sinh diện thiết thiết kế của tôi đăng quang đó là nỗ lực của các bạn và một phần may mắn đối với tôi”, anh trải lòng.

Khi được hỏi về “số phận” của 2 chiếc váy sau khi Khánh Linh và Yến Trang chạm đến những danh hiệu cao quý, Nguyễn Minh Tuấn cho biết mặc dù được làm theo yêu cầu của 2 cô gái này nhưng sau khi cuộc thi kết thúc, thiết kế sẽ được hoàn trả về cửa hàng để phục vụ cho mục đích kinh doanh tiếp theo. “Đây là hình thức tôi hỗ trợ để các bạn có thể diện một thiết kế mình yêu thích nhưng không tốn quá nhiều chi phi. Tôi mong 2 thiết kế này sẽ được mọi người yêu thích, lựa chọn trong thời gian tới”, anh bộc bạch.