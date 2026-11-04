Đạo diễn là tiến sĩ kinh tế, hé lộ sân khấu chung kết Hoa hậu Việt Nam

Đạo diễn Trần Tú từng trải qua nhiều ngành nghề khác nhau, trước khi bén duyên với công việc đạo diễn. Anh theo học tiến sĩ kinh tế và giảng dạy, đáp lại kỳ vọng của gia đình. Khi đến với nghệ thuật, anh bắt đầu từ những công việc phía sau sân khấu để tích lũy kinh nghiệm. Có những giai đoạn, anh đối diện với những hoài nghi, nỗ lực chưa được ghi nhận… Song thay vì từ bỏ, Trần Tú tiếp tục kiên trì với lựa chọn của mình.

"Tôi không nghĩ mình là người giỏi nhất, nên luôn phải cố gắng nhiều hơn. Vì từng đi qua nhiều vị trí, tôi hiểu và trân trọng công sức của từng người trong một ê kíp. Những khó khăn, thậm chí cả thất bại, đều giúp tôi trưởng thành và hình thành tư duy làm nghề hôm nay", Trần Tú chia sẻ.

Từ tiến sĩ kinh tế đến đạo diễn Hoa hậu Việt Nam

Sau nhiều năm tích lũy, Trần Tú từng bước bước ra khỏi vùng an toàn, nhưng vẫn giữ nguyên tắc “bất di bất dịch” - sự tử tế. Nói về điều này, anh chia sẻ: “Tôi có thể khá cứng đầu khi bảo vệ những điều mình tin là đúng về chuyên môn và chất lượng nghệ thuật, nhưng sự quyết liệt trong công việc không đồng nghĩa với việc thiếu đi sự tôn trọng dành cho những người đồng hành. Dù ở vị trí nào, tôi luôn tự nhắc mình phải làm việc, đối xử với mọi người tử tế và làm nghề bằng sự chân thành, trách nhiệm”.

Trong hành trình của Trần Tú, Hoa hậu Việt Nam luôn có một vị trí đặc biệt. Năm 2014, khi lần đầu tham gia thực hiện chương trình, anh từng ấp ủ mong muốn một ngày được trở lại với vai trò tổng đạo diễn. Và sau gần 12 năm, mục tiêu ngày trước đã thành hiện thực.

Hoa hậu Việt Nam có một vị trí đặc biệt đối với đạo diễn Trần Tú Ảnh: NVCC

Chia sẻ về vai trò tổng đạo diễn Hoa hậu Việt Nam 2026, Trần Tú cho hay: “Tôi đã có cơ hội đứng sau rất nhiều sân khấu của các cuộc thi nhan sắc, đã cùng ê kíp trải qua không ít những khoảnh khắc khóc, cười, áp lực và thăng hoa. Những trải nghiệm ấy cho tôi một sự thấu hiểu nhất định về đặc thù của một cuộc thi hoa hậu, nơi nghệ thuật trình diễn không đơn thuần là tạo nên một sân khấu đẹp, mà còn phải làm nổi bật được giá trị, câu chuyện và vẻ đẹp riêng của mỗi cô gái”.

Với Hoa hậu Việt Nam, điều khiến Trần Tú đặc biệt trân trọng chính là bề dày truyền thống và bốn giá trị cốt lõi mà cuộc thi luôn hướng đến: nhan sắc – văn hóa – trí tuệ – cống hiến. Và điều khiến anh tâm đắc vẫn là đưa sắc màu Việt Nam vào hơi thở của nghệ thuật đương đại. “Tôi không muốn những giá trị văn hóa chỉ xuất hiện như một hình thức minh họa. Tôi mong chúng thực sự trở thành một phần của ngôn ngữ dàn dựng, được chuyển tải bằng âm nhạc, ánh sáng, không gian, chuyển động và cảm xúc”, anh chia sẻ.

Theo nam đạo diễn, một đêm chung kết hoa hậu trước hết phải đảm bảo tính chính thống, sự công bằng và đầy đủ các nội dung theo thể thức cuộc thi. Tuy nhiên đây cũng phải là chương trình nghệ thuật có nhịp điệu, cảm xúc và khả năng giữ chân khán giả.

Đạo diễn mong muốn sân khấu chung kết sẽ giúp các cô gái thể hiện thần thái, cá tính và vẻ đẹp riêng của mình Ảnh: NVCC

"Quan điểm của tôi là súc tích không có nghĩa là cắt ngắn bằng mọi giá, mà là làm sao để mỗi phút xuất hiện trên sân khấu đều có giá trị và một lý do tồn tại", anh nói.

Trần Tú nói gì về top 25 Hoa hậu Việt Nam?

Trần Tú và các cộng sự vẫn tôn trọng đầy đủ format và các phần thi quan trọng, nhưng tập trung nhiều vào cách tổ chức đường dây kịch bản, nhịp độ dàn dựng và những điểm chuyển tiếp. Các tiết mục nghệ thuật không phải để làm đẹp hay lấp đầy thời lượng, mà đều có chủ đích về vị trí xuất hiện. “Bên cạnh đó, một trong những yếu tố được chúng tôi đầu tư là hệ thống phim giới thiệu, những câu chuyện về con người, văn hóa, thiên nhiên Việt Nam và đặc biệt là thành phố Hải Phòng, địa phương đăng cai cuộc thi năm nay”, anh cho hay.

Nói về dàn thí sinh năm nay, Trần Tú cho rằng đó không chỉ là những gương mặt nổi bật về sắc vóc, mà còn có tri thức, có cá tính và sự tự tin. Chứng kiến thay đổi của top 25 qua từng giai đoạn, nam đạo diễn mong muốn sân khấu đêm chung kết không chỉ là nơi trình diễn theo đội hình được sắp đặt, mà còn là không gian để mỗi cô gái có cơ hội thể hiện thần thái, cá tính và vẻ đẹp riêng của mình.

“Tôi nghĩ điều đẹp nhất ở 25 cô gái này không chỉ là những gì các bạn đã có khi đến với Hoa hậu Việt Nam, mà còn là những gì các bạn đã nỗ lực để trở thành trong suốt hành trình ấy”, anh bộc bạch.