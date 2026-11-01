Cô gái sở hữu vòng eo 58 cm gây chú ý ở Hoa hậu Việt Nam

Trong dàn thí sinh tranh tài tại Hoa hậu Việt Nam 2026, Bùi Mai Linh gây chú ý khi sở hữu vóc dáng thon thả, đặc biệt là vòng eo 58 cm. Người đẹp sinh năm 2006, đến từ Hải Phòng, hiện là sinh viên năm 2 ngành Quản lý tài nguyên và môi trường (Trường đại học Kinh tế Quốc dân).

Nhan sắc rạng rỡ của Bùi Mai Linh ở tuổi 20 Ảnh: NVCC

Ngoài việc học tập, Bùi Mai Linh cũng tích cực tham gia các hoạt động ngoại khóa, truyền thông và những chương trình tình nguyện dành cho cộng đồng. Bên cạnh đó, cô cũng có niềm yêu thích với nghiên cứu khoa học và ngoại ngữ. Người đẹp 20 tuổi từng thực hiện đề tài nghiên cứu về người thu gom rác phi chính quy, được trình bày tại Hội thảo Quốc tế ICSEED 2026 và hiện sở hữu chứng chỉ IELTS 6.5.

Lý do Bùi Mai Linh đến với Hoa hậu Việt Nam

Chia sẻ với chúng tôi, Bùi Mai Linh cho biết từ khi vừa tốt nghiệp THPT, cô đã nhận được nhiều lời động viên nên thử sức tại cuộc thi Hoa hậu Việt Nam. Tuy nhiên thời điểm đó, người đẹp 10X thấy bản thân còn nhiều điểm cần học hỏi và trải nghiệm. Sau quãng thời gian trau dồi bản thân, tích lũy những kinh nghiệm sống, Bùi Mai Linh quyết định đăng ký ghi danh.

Nữ thí sinh duyên dáng trong tà áo dài truyền thống Ảnh: NVCC

Cô xem đây không chỉ là một cuộc thi nhan sắc, mà còn là cơ hội để thử thách chính mình, gặp gỡ những con người mới và khám phá những khả năng mà trước đây bản thân chưa từng nghĩ sẽ làm được.

“Khi được gọi tên vào top 25, tôi thực sự rất hạnh phúc và xúc động. Đặc biệt, tôi cảm thấy vô cùng tự hào khi là một người con Hải Phòng được tiếp tục hành trình tại chính quê hương mình. Đây cũng là động lực để tôi cố gắng nhiều hơn trong chặng đường phía trước”, nữ thí sinh chia sẻ.

Đến với Hoa hậu Việt Nam 2026, Bùi Mai Linh tự đánh giá bản thân có điểm mạnh là tinh thần cầu tiến, ham học hỏi những điều mới. Với tâm thế đó, người đẹp xem mỗi hoạt động, mỗi thử thách hay những lời góp ý là cơ hội để nhìn nhận những thiếu sót của bản thân. Bởi khi thử sức ở đấu trường này, mục tiêu của Bùi Mai Linh không chỉ dừng lại ở một vị trí hay một danh hiệu. Dù mong muốn có thể tiến xa trong cuộc thi nhưng trên hết, cô hy vọng có thể tận dụng sức ảnh hưởng của hành trình này để lan tỏa những điều tích cực đến mọi người.

Người đẹp Hải Phòng hạnh phúc khi ghi tên mình vào top 25 Ảnh: NVCC

Được biết đến khi sở hữu vòng eo 58 cm, Bùi Khánh Linh cho rằng ngoại hình là một trong những yếu tố giúp bản thân tự tin hơn khi xuất hiện, nhưng điều quan trọng nhất là việc duy trì lối sống lành mạnh, biết chăm sóc bản thân. Cô thường kết hợp bơi lội với những bài tập cardio nhẹ nhàng để rèn luyện thể lực và sự dẻo dai. Bên cạnh đó, cô cũng chú ý đến chế độ ăn uống, hạn chế các thực phẩm chứa nhiều tinh bột tinh chế và cố gắng cân bằng các nhóm dinh dưỡng trong bữa ăn.

“Tôi nghĩ điều quan trọng không phải là ép bản thân theo đuổi một con số nhất định mà là tìm được thói quen phù hợp, duy trì đều đặn và lắng nghe cơ thể mình. Với tôi, một ngoại hình khỏe khoắn, một tinh thần thoải mái và sự tự tin mới là những điều đáng trân trọng nhất”, nữ thí sinh cho hay.

Thông điệp ý nghĩa muốn lan tỏa

Bùi Mai Linh giản dị trong trang phục đời thường Ảnh: NVCC

Lần đầu thử sức ở một cuộc thi nhan sắc lớn, Bùi Mai Linh nhận được sự ủng hộ từ phía gia đình, người thân. Điều khiến nữ thí sinh xúc động là việc ba mẹ đã dành thời gian, tâm huyết để cùng cô chuẩn bị trang phục cho đêm chung khảo. Với nữ sinh Trường đại học Kinh tế Quốc dân, điều đó cho thấy tình cảm, sự yêu thương mà người thân gửi gắm, từ đó tiếp thêm động lực để cô vững vàng hơn trong hành trình mình đang theo đuổi.

“Tôi nghĩ mình rất may mắn khi luôn có gia đình ở phía sau, không chỉ ủng hộ những lựa chọn mà còn là điểm tựa để tôi tự tin theo đuổi những điều mình mong muốn”, Bùi Mai Linh bộc bạch thêm.

Đến với Hoa hậu Việt Nam 2026, người đẹp 10X mong muốn lan tỏa thông điệp: Mỗi người trẻ đều có thể bắt đầu từ những điều rất nhỏ, miễn là chúng ta không ngừng nỗ lực và dám chịu trách nhiệm với những lựa chọn của mình. Cô nói hành trình thử sức ở sân chơi này giúp bản thân được gặp gỡ nhiều hoàn cảnh, lắng nghe những câu chuyện và hiểu hơn về những vấn đề đang tồn tại trong cộng đồng. Điều đó khiến nữ thí sinh nhận ra rằng vẻ đẹp không chỉ nằm ở những gì chúng ta thể hiện ra bên ngoài, mà còn ở cách nhìn nhận, quan tâm và hành động vì những người xung quanh.