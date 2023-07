Cách sử dụng tiết kiệm điện, nước hay kể cả tiền bạc như thế nào là phụ thuộc vào ý thức của mỗi người, vào nền nếp, cách giáo dục của mỗi gia đình. Bản thân tôi luôn nhắc nhở các con, cháu chỉ nên sử dụng điện vừa đủ, không dùng lãng phí vì tiết kiệm là tốt cho chính mình và cộng đồng.

Ngành điện TP.HCM tuyên truyền tiết kiệm điện đến từng khu phố EVNHCMC

Đối với doanh nghiệp, theo tôi phải thường xuyên đổi mới công nghệ, thay đổi phương án sản xuất, nâng cao vị thế cạnh tranh trong nền kinh tế thị trường để giảm chi phí sản xuất, hạ giá thành sản phẩm.

Tuy nhiên, do gặp phải rào cản lớn là khó khăn về tài chính nên các doanh nghiệp rất cần chính sách hỗ trợ từ nhà nước với cơ chế rõ ràng, minh bạch: từ việc tư vấn giải pháp thay thế, tính hiệu quả đầu tư thiết bị và nguồn vốn vay ưu đãi.

Một người bạn của tôi là doanh nghiệp sản xuất sản phẩm công nghiệp, mỗi tháng sử dụng cả tỉ đồng tiền điện. Để tiết kiệm điện, thời gian qua, ngoài đầu tư máy biến tần, sử dụng các thiết bị tiêu hao điện năng thấp, tăng cường sản xuất giờ thấp điểm, doanh nghiệp này đã vận hành lò hơi sử dụng nguyên liệu mùn cưa và gỗ vụn thay thế than đá.

Từ khi sử dụng mùn cưa, gỗ vụn cho lò hơi làm giảm 10% chi phí nhiên liệu so với trước, do không phải dùng than. Qua đó, góp phần giảm chi phí giá thành sản phẩm và giảm thiểu ô nhiễm môi trường

Còn hộ gia đình, hóa đơn tiền điện ảnh hưởng trực tiếp đến thu nhập của mỗi nhà, vì vậy cơ quan chức năng phải hướng dẫn người dân cách lựa chọn và sử dụng thiết bị tiêu thụ điện hiệu quả là giải pháp tốt nhất.

Lắp đặt bộ hệ thống đèn chiếu sáng năng lượng mặt trời cho tuyến hẻm nông thôn trên địa bàn H.Cần Giờ (TP.HCM)

Thay thế các thiết bị hao tốn điện năng EVNHCMC

Ngày nhỏ, tôi nhớ nhà tôi có bếp lò, khi ủ bếp qua đêm, ba mẹ tôi thường để xoong nước to trên đỉnh bếp, sáng hôm sau dậy, gia đình tận dụng lượng nước nóng này để sinh hoạt, nấu ăn rất nhanh chóng, tiện lợi, lại vừa tiết kiệm được điện, gas.

Con cháu khi đã ra riêng luôn nhớ nằm lòng thực hành tiết kiệm năng lượng như tắt các thiết bị điện khi không sử dụng, thay thế bóng đèn cũ bằng bóng đèn tiết kiệm điện, sử dụng điều hòa ở chế độ tiết kiệm, xây hầm khí biogas tận dụng chất thải trong chăn nuôi để làm chất đốt, sử dụng bình nước nóng chạy bằng năng lượng mặt trời...

Nhà cậu tôi có mở nhà hàng, cậu cho lắp đặt bộ phun hơi nước vào các quạt gió. Bộ phun này hoạt động giống máy bơm nước mini. Khi áp suất đẩy lên cao, nước chảy qua hệ thống vòi dẫn và được quạt gió đẩy hơi ra ngoài, tạo ra những làn sương mỏng, khiến khách hàng cảm thấy dễ chịu, thoải mái mà không ảnh hưởng đến chất lượng thực phẩm.

Trước kia, vào ngày nóng nực, khi đông khách, nhà hàng phải bật 4 điều hòa cây ở phòng chính nhưng vẫn không đủ mát. Kể từ khi lắp hệ thống phun hơi nước, nhà hàng của cậu chỉ bật 2 chiếc, tiền điện giảm đáng kể.

Nên có chính sách khuyến khích, khen thưởng những gương điển hình

Theo tôi, ngành điện cần phải có thêm nhiều chính sách khuyến khích, khen thưởng xứng đáng dành cho những tấm gương điển hình về sử dụng điện tiết kiệm hiệu quả để tạo động lực cho người dân. Với sự phát triển của khoa học công nghệ, khi dữ liệu dân số và gia đình được số hóa, đồng bộ thì sự công nhận này rất quan trọng, mang tính biểu tượng và giáo dục rất cao.



Các khách hàng sử dụng điện tiết kiệm được nhận khen thưởng cấp TP.HCM QUỲNH TRÂN

Việc giới thiệu, nhân rộng các mô hình tuyên truyền sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả và các loại thiết bị tiết kiệm điện cũng cần phải có sự quan tâm, đầu tư thỏa đáng vào công tác tuyên truyền. Vì không có hình thức tuyên truyền nào hiệu quả bằng việc được tận mắt nhìn thấy việc triển khai thành công trong thực tế.

Lợi ích từ những kinh nghiệm tiết kiệm điện "bật mí" ở trên quả thật làm không khó nhưng hiệu quả rất lớn cho mỗi bản thân, các gia đình, cả cộng đồng và xã hội. Do đó chúng ta cùng nâng cao ý thức trách nhiệm và hãy thực hành việc tiết kiệm năng lượng mọi lúc mọi nơi như một phản xạ không điều kiện để tiết kiệm điện trở thành thói quen luôn hàng ngày.

99 triệu đồng và quà tặng cho Cuộc thi viết "Tiết kiệm điện thành thói quen": Cuộc thi viết "Tiết kiệm điện thành thói quen" do Báo Thanh Niên và Tổng Công ty Điện lực TP.HCM tổ chức, là nơi để độc giả chia sẻ kinh nghiệm, giải pháp về việc tiết kiệm điện, tạo thói quen sử dụng điện tiết kiệm trong gia đình, trong các cơ quan chính quyền và doanh nghiệp. Cuộc thi viết về các cá nhân và các tổ chức, doanh nghiệp với tổng giá trị giải thưởng là 99 triệu đồng và quà tặng. Bài dự thi gửi qua email của chương trình: tietkiemdien@thanhnien.vn hoặc gửi bằng đường bưu điện về Tòa soạn Báo Thanh Niên: 268 - 270 Nguyễn Đình Chiểu, P.Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM (ghi rõ: Bài viết tham dự cuộc thi "Tiết kiệm điện thành thói quen"). Thời hạn nhận tác phẩm dự thi từ ngày 1.6 - 31.8.2023. (Bài viết dự thi đăng báo sẽ được vào vòng trong và không chấm nhuận bút). Thể lệ chi tiết được đăng tải trên trang thanhnien.vn.