Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Quốc phòng

Bật mí những loại súng của khối quân đội nước ngoài tham gia diễu binh A80

Đình Huy
Đình Huy
03/09/2025 07:41 GMT+7

Các khối quân nhân Trung Quốc, Nga, Lào và Campuchia tham gia lễ diễu binh Quốc khánh 2.9 sử dụng các loại súng khác nhau như: QBZ-95, SKS, AKMS và M4 Carbine.

Bật mí những loại súng của khối quân đội nước ngoài tham gia diễu binh A80- Ảnh 1.

Sáng 2.9, Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2.9 diễn ra trang trọng tại quảng trường Ba Đình. Tâm điểm là màn diễu binh, diễu hành với sự tham gia của hàng chục nghìn người gồm các khối lực lượng vũ trang, khối quần chúng diễu hành, khối đứng, cùng dàn khí tài quân sự, xe cơ giới đặc chủng.

ẢNH: ĐÌNH HUY

Bật mí những loại súng của khối quân đội nước ngoài tham gia diễu binh A80- Ảnh 2.

Đáng chú ý, lễ diễu binh còn có sự xuất hiện của 4 khối quân đội nước ngoài gồm: khối chiến sĩ Quân giải phóng nhân dân Trung Quốc, khối Quốc kỳ Liên bang Nga, khối Quân đội nhân dân Lào và khối Quân đội Hoàng gia Campuchia

ẢNH: ĐÌNH HUY

Bật mí những loại súng của khối quân đội nước ngoài tham gia diễu binh A80- Ảnh 3.

Theo lời giới thiệu trong lễ diễu binh, đoàn nghi lễ danh dự Quân giải phóng nhân dân Trung Quốc thành lập năm 1952, là lực lượng duy nhất đảm nhiệm phục vụ nghi lễ của Đảng Cộng sản Trung Quốc, Nhà nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa và Quân giải phóng nhân dân Trung Quốc. Hơn 70 năm qua, đơn vị đã hoàn thành xuất sắc hơn 13.000 nhiệm vụ. Quân giải phóng nhân dân Trung Quốc và Quân đội nhân dân Việt Nam đã viết nên những trang sử hào hùng về tinh thần đoàn kết chống kẻ thù xâm lược, để lại tình cảm sâu nặng, bồi đắp thêm mối quan hệ "vừa là đồng chí, vừa là anh em".

ẢNH: ĐÌNH HUY

Bật mí những loại súng của khối quân đội nước ngoài tham gia diễu binh A80- Ảnh 4.

Loại súng cầm tay mà các quân nhân Trung Quốc sử dụng trong diễu binh là QBZ-95. Súng có khối lượng 3,4 kg (không đạn), chiều dài 76 cm; trong đó phần nòng súng dài 52 cm

ẢNH: ĐÌNH HUY

Bật mí những loại súng của khối quân đội nước ngoài tham gia diễu binh A80- Ảnh 5.

Súng được thiết kế theo kiểu bullpup (cái tẩu), tức là băng đạn nằm ở vị trí phía sau tay cầm, sử dụng đạn 5,8 x 45 mm. Tầm bắn hiệu quả của súng khoảng 400 m.

ẢNH: ĐẬU TIẾN ĐẠT

Bật mí những loại súng của khối quân đội nước ngoài tham gia diễu binh A80- Ảnh 6.

Khối quốc kỳ Liên bang Nga là đội tiêu binh danh dự, đại diện cho 3 quân chủng của lực lượng vũ trang Nga: lục quân, không quân vũ trụ và hải quân. Trong Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại, Hồng quân Liên Xô đã có đóng góp quyết định vào chiến thắng chủ nghĩa phát xít. Ngày nay, quan hệ giữa các lực lượng vũ trang của Nga với Quân đội nhân dân Việt Nam không ngừng được củng cố, đoàn kết hữu nghị truyền thống và quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Nga lên tầm cao mới.

ẢNH: ĐÌNH HUY

Bật mí những loại súng của khối quân đội nước ngoài tham gia diễu binh A80- Ảnh 7.

Quân nhân Nga mang theo súng trường SKS khi diễu binh. Loại súng này được Liên Xô sản xuất từ những năm 1945.

ẢNH: ĐÌNH HUY

Bật mí những loại súng của khối quân đội nước ngoài tham gia diễu binh A80- Ảnh 8.

Tại Việt Nam, loại súng này được gọi là CKC. Súng sử dụng loại đạn cỡ 7,62 x 39 mm, được trang bị cho các đơn vị tiêu binh. Trong lễ diễu binh, diễu hành, khối danh dự 3 quân chủng cũng sử dụng súng CKC.

ẢNH: ĐÌNH HUY

Bật mí những loại súng của khối quân đội nước ngoài tham gia diễu binh A80- Ảnh 9.

Quân đội nhân dân Lào được thành lập năm 1949. Trong các cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, Quân đội nhân dân Lào luôn kề vai sát cánh với Quân đội nhân dân Việt Nam chiến đấu và chiến thắng kẻ thù xâm lược. Ngày nay, Quân đội nhân dân Lào được xây dựng, phát triển toàn diện về mọi mặt. Hợp tác quốc phòng giữa hai nước ngày càng được tăng cường, góp phần vun đắp mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện.

ẢNH: ĐẬU TIẾN ĐẠT

Bật mí những loại súng của khối quân đội nước ngoài tham gia diễu binh A80- Ảnh 10.

Loại súng cầm tay quân đội Lào mang trong lễ diễu binh là AKMS, loại súng thuộc họ súng trường tiến công AK nhưng có báng gập, đầu nòng được làm vát

ẢNH: ĐÌNH HUY

Bật mí những loại súng của khối quân đội nước ngoài tham gia diễu binh A80- Ảnh 11.

Quân đội Hoàng gia Campuchia, đại diện cho lực lượng lục quân, hải quân, không quân và hiến binh. Trong truyền thống hữu nghị, đoàn kết lâu đời giữa hai nước, hai quân đội Campuchia - Việt Nam luôn sát cánh bên nhau, chiến đấu và chiến thắng kẻ thù xâm lược. Ngày nay, quân đội hai nước tiếp tục tăng cường quan hệ hữu nghị, đoàn kết và hợp tác toàn diện, góp phần bảo vệ độc lập và toàn vẹn lãnh thổ của mỗi nước, theo phương châm “láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài”.

ẢNH: ĐÌNH HUY

Bật mí những loại súng của khối quân đội nước ngoài tham gia diễu binh A80- Ảnh 12.

Quân đội Hoàng gia Campuchia sử dụng súng M4 Carbine tham gia diễu binh. Súng có trọng lượng 2,88 kg, chiều dài 83,82 cm (kể cả báng súng). Súng có cỡ nòng 5,56 mm, băng đạn tiêu chuẩn 30 viên; súng có cả chế độ bắn tự động và điểm xạ 3 viên.

ẢNH: ĐÌNH HUY

Tin liên quan

'Mắt thần trên biển', thủy phi cơ DHC-6 tham gia diễu binh

'Mắt thần trên biển', thủy phi cơ DHC-6 tham gia diễu binh

Thủy phi cơ DHC-6 của Không quân Hải quân là loại máy bay có tính cơ động cao, cất và hạ cánh trên mặt nước. DHC-6 được sử dụng để thực hiện nhiệm vụ trinh sát, tuần thám, cấp cứu y tế khẩn cấp và tìm kiếm, cứu nạn trên biển.

Khám phá thêm chủ đề

diễu binh 80 năm Quốc khánh 2.9 A80 Quảng trường ba đình quân đội nước ngoài
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận