Bật mí những loại súng của khối quân đội nước ngoài tham gia diễu binh A80

Theo lời giới thiệu trong lễ diễu binh, đoàn nghi lễ danh dự Quân giải phóng nhân dân Trung Quốc thành lập năm 1952, là lực lượng duy nhất đảm nhiệm phục vụ nghi lễ của Đảng Cộng sản Trung Quốc, Nhà nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa và Quân giải phóng nhân dân Trung Quốc. Hơn 70 năm qua, đơn vị đã hoàn thành xuất sắc hơn 13.000 nhiệm vụ. Quân giải phóng nhân dân Trung Quốc và Quân đội nhân dân Việt Nam đã viết nên những trang sử hào hùng về tinh thần đoàn kết chống kẻ thù xâm lược, để lại tình cảm sâu nặng, bồi đắp thêm mối quan hệ "vừa là đồng chí, vừa là anh em".