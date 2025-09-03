Bật mí những loại súng của khối quân đội nước ngoài tham gia diễu binh A80

Quân đội Hoàng gia Campuchia, đại diện cho lực lượng lục quân, hải quân, không quân và hiến binh. Trong truyền thống hữu nghị, đoàn kết lâu đời giữa hai nước, hai quân đội Campuchia - Việt Nam luôn sát cánh bên nhau, chiến đấu và chiến thắng kẻ thù xâm lược. Ngày nay, quân đội hai nước tiếp tục tăng cường quan hệ hữu nghị, đoàn kết và hợp tác toàn diện, góp phần bảo vệ độc lập và toàn vẹn lãnh thổ của mỗi nước, theo phương châm “láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài”.
