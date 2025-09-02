Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Quốc phòng

'Mắt thần trên biển', thủy phi cơ DHC-6 tham gia diễu binh

Đình Huy
Đình Huy
02/09/2025 14:06 GMT+7

Thủy phi cơ DHC-6 của Không quân Hải quân là loại máy bay có tính cơ động cao, cất và hạ cánh trên mặt nước. DHC-6 được sử dụng để thực hiện nhiệm vụ trinh sát, tuần thám, cấp cứu y tế khẩn cấp và tìm kiếm, cứu nạn trên biển.

Trong lễ diễu binh trên biển chào mừng Kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2.9, Hải quân nhân dân Việt Nam đã phô diễn sức mạnh trên biển, góp phần bảo vệ vững chắc biển đảo Tổ quốc.

Điểm đặc biệt của thủy phi cơ DHC-6 tham gia diễu binh trên biển - Ảnh 1.

2 chiếc thủy phi cơ DHC-6 bay đầu tiên trong đội hình diễu binh trên biển

ẢNH: QCHQ

Trong các khí tài hiện đại, sự xuất hiện của 2 chiếc thủy phi cơ DHC-6 gây sự chú ý. Theo thông tin đã công bố, chiếc thủy phi cơ DHC-6 đầu tiên được trang bị và biên chế cho lực lượng Không quân Hải quân nhân dân Việt Nam vào ngày 29.10.2013 tại sân bay Cam Ranh (Khánh Hòa).

Choáng ngợp với màn diễu binh trên biển lần đầu tiên trong lịch sử

Chiếc thủy phi cơ DHC-6 đầu tiên này mang số hiệu VNT-777 VIP, do Công ty Viking (Canada) sản xuất. Máy bay có trọng lượng tối đa 5.670 kg, chở được 19 người, trần bay thực tế là 7.431 m. Tốc độ đồng hồ lớn nhất ở độ cao 2.000 m là 307 km/giờ và thời gian bay tối đa là 6 giờ 51 phút.

DHC-6 sở hữu thiết kế cánh cao, hệ thống phao nổi hai bên và càng hạ cánh bền bỉ, cho phép hoạt động ổn định trong nhiều điều kiện khắc nghiệt. Được trang bị hai động cơ tuốc bin cánh quạt PT6A-34, thủy phi cơ này đảm bảo an toàn và độ tin cậy cao, kể cả trong tác chiến và tiếp tế ở các khu vực khó tiếp cận.

Điểm đặc biệt của thủy phi cơ DHC-6 tham gia diễu binh trên biển - Ảnh 2.
Điểm đặc biệt của thủy phi cơ DHC-6 tham gia diễu binh trên biển - Ảnh 3.
Điểm đặc biệt của thủy phi cơ DHC-6 tham gia diễu binh trên biển - Ảnh 4.

Chiếc thủy phi cơ DHC-6 đầu tiên của Hải quân Việt Nam

ẢNH: DUY KHÁNH

Khả năng cất và hạ cánh trực tiếp trên mặt nước là điểm mạnh vượt trội, giúp DHC-6 triển khai tới các đảo nhỏ không có đường băng. Điều này nâng cao tính cơ động, hiệu quả tác chiến độc lập và hỗ trợ xây dựng - bảo vệ công trình quốc phòng trên các biển đảo tiền tiêu.

Ngoài ra, với tốc độ hành trình ổn định, trần bay cao và thời gian hoạt động kéo dài, DHC-6 có thể duy trì khả năng giám sát trên diện rộng, từ đất liền đến các điểm xa nhất. Đây là ưu thế chiến lược trong bảo vệ chủ quyền, tuần tra an ninh hàng hải, cũng như thực hiện nhiệm vụ nhân đạo, cứu hộ khẩn cấp. 

DHC-6 không chỉ là thủy phi cơ chiến thuật, mà còn là minh chứng cho tầm nhìn hiện đại hóa lực lượng Không quân Hải quân Việt Nam.

Tin liên quan

Tàu ngầm, tàu hộ vệ tên lửa sẵn sàng phô diễn sức mạnh diễu binh trên biển

Tàu ngầm, tàu hộ vệ tên lửa sẵn sàng phô diễn sức mạnh diễu binh trên biển

Quân chủng Hải quân và các đơn vị liên quan đã sẵn sàng cho lần diễu binh trên biển đầu tiên trong Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2.9.

Khám phá thêm chủ đề

thủy phi cơ DHC-6 diễu binh diễu binh trên biển
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận