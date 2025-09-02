'Mắt thần trên biển', thủy phi cơ DHC-6 tham gia diễu binh

Trong lễ diễu binh trên biển chào mừng Kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2.9, Hải quân nhân dân Việt Nam đã phô diễn sức mạnh trên biển, góp phần bảo vệ vững chắc biển đảo Tổ quốc.

2 chiếc thủy phi cơ DHC-6 bay đầu tiên trong đội hình diễu binh trên biển ẢNH: QCHQ

Trong các khí tài hiện đại, sự xuất hiện của 2 chiếc thủy phi cơ DHC-6 gây sự chú ý. Theo thông tin đã công bố, chiếc thủy phi cơ DHC-6 đầu tiên được trang bị và biên chế cho lực lượng Không quân Hải quân nhân dân Việt Nam vào ngày 29.10.2013 tại sân bay Cam Ranh (Khánh Hòa).

Chiếc thủy phi cơ DHC-6 đầu tiên này mang số hiệu VNT-777 VIP, do Công ty Viking (Canada) sản xuất. Máy bay có trọng lượng tối đa 5.670 kg, chở được 19 người, trần bay thực tế là 7.431 m. Tốc độ đồng hồ lớn nhất ở độ cao 2.000 m là 307 km/giờ và thời gian bay tối đa là 6 giờ 51 phút.

DHC-6 sở hữu thiết kế cánh cao, hệ thống phao nổi hai bên và càng hạ cánh bền bỉ, cho phép hoạt động ổn định trong nhiều điều kiện khắc nghiệt. Được trang bị hai động cơ tuốc bin cánh quạt PT6A-34, thủy phi cơ này đảm bảo an toàn và độ tin cậy cao, kể cả trong tác chiến và tiếp tế ở các khu vực khó tiếp cận.

Chiếc thủy phi cơ DHC-6 đầu tiên của Hải quân Việt Nam ẢNH: DUY KHÁNH

Khả năng cất và hạ cánh trực tiếp trên mặt nước là điểm mạnh vượt trội, giúp DHC-6 triển khai tới các đảo nhỏ không có đường băng. Điều này nâng cao tính cơ động, hiệu quả tác chiến độc lập và hỗ trợ xây dựng - bảo vệ công trình quốc phòng trên các biển đảo tiền tiêu.

Ngoài ra, với tốc độ hành trình ổn định, trần bay cao và thời gian hoạt động kéo dài, DHC-6 có thể duy trì khả năng giám sát trên diện rộng, từ đất liền đến các điểm xa nhất. Đây là ưu thế chiến lược trong bảo vệ chủ quyền, tuần tra an ninh hàng hải, cũng như thực hiện nhiệm vụ nhân đạo, cứu hộ khẩn cấp.

DHC-6 không chỉ là thủy phi cơ chiến thuật, mà còn là minh chứng cho tầm nhìn hiện đại hóa lực lượng Không quân Hải quân Việt Nam.