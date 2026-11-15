'Bật mí' tiền công của lao động phổ thông dịp những tháng cuối năm

Một ngày công từ 500.000 - 700.000 đồng

Những tháng cuối năm, nhu cầu trang trí, sửa sang nhà cửa và hoàn thiện công trình tăng lên, tạo thêm việc làm cho nhiều lao động phổ thông.



7 giờ sáng, nhóm thợ đã có mặt tại một căn nhà trên đường Hoa Cúc (P.Cầu Kiệu, TP.HCM; trước là P.7, Q.Phú Nhuận). Người chuẩn bị dây điện, người kiểm tra dụng cụ, người bắt đầu leo lên mái hiên lắp đặt hệ thống đèn trang trí. Công việc diễn ra liên tục, người trên cao cố định các chi tiết, người bên dưới chuyền vật liệu và hỗ trợ.

Trên đường Võ Văn Ngân (P.Thủ Đức, TP.HCM; trước là P.Bình Thọ, TP.Thủ Đức), hai người thợ đứng trên giàn giáo lắp đặt bảng hiệu. Một người giữ và căn chỉnh tấm bảng, người còn lại hỗ trợ cố định các vị trí. Phía dưới, khung sắt, thanh giằng và dụng cụ thi công được tập kết phục vụ công việc.

Những hình ảnh này cũng xuất hiện ở nhiều nơi khác tại TP.HCM. Sẽ không khó để nhận ra nhịp lao động tất bật của những lao động phổ thông trong thời điểm đã bước sang những tháng cuối năm.

Mưu sinh trong những tháng cuối năm ẢNH: THANH NAM

Anh Trần Văn Hải (36 tuổi, ngụ hẻm 163 Đặng Văn Bi, P.Thủ Đức, TP.HCM; trước là P.Trường Thọ, TP.Thủ Đức), cho biết những tháng cuối năm thường là mùa có nhiều việc đối với nhóm lao động làm nghề lắp đặt, sửa chữa và trang trí.

"Nhu cầu công việc tăng lên nên những lao động phổ thông như chúng tôi có thêm cơ hội nhận việc, tăng ca, kiếm thêm thu nhập", anh Hải cho hay.

Theo anh Hải, tiền công tùy thuộc vào tính chất công việc, tay nghề và thời gian làm. Với những công việc đòi hỏi kỹ thuật, phải làm trên cao hoặc hoàn thành gấp, tiền công có thể cao hơn.

"Ngày bình thường, tiền công khoảng 500.000 đồng/ngày. Những công việc cần làm gấp, phải tăng ca hoặc đòi hỏi kỹ thuật nhiều hơn thì có thể được 700.000 đồng/ngày. Cuối năm có thêm việc nên anh em cố gắng tranh thủ, miễn là có sức khỏe thì còn nhận việc", anh Hải chia sẻ.

Cùng làm công việc tự do, anh Đặng Chiến Thắng (32 tuổi, ngụ 1A Phú Định, P.Phú Định, TP.HCM; trước là P.16, Q.8), cho biết thu nhập mỗi ngày không giống nhau. Có hôm anh theo đội thợ lắp bảng hiệu, hôm khác nhận trang trí nhà cửa hoặc sửa chữa những hạng mục nhỏ.

"Tiền công của tôi thường khoảng 600.000 đồng/ngày. Có những việc làm nhanh, ít công đoạn thì tiền thấp hơn, còn công trình cần nhiều người, phải làm từ sáng đến tối thì mức công có thể cao hơn. Cuối năm khách gọi nhiều, có việc là chúng tôi cố gắng nhận", anh Thắng nói.

Theo anh Thắng, làm nghề tự do có cái khó là không phải ngày nào cũng có việc. Những ngày có công trình, người thợ thường tranh thủ làm hết sức, bởi không ai biết ngày hôm sau có tiếp tục được gọi hay không.

Với những lao động phổ thông, mức tiền công 500.000 - 700.000 đồng/ngày là khoản thu nhập đáng kể. Tuy nhiên, đó chưa phải số tiền họ có thể giữ lại, bởi còn phải trừ các khoản ăn uống, thuê trọ, đi lại và những chi phí sinh hoạt tại thành phố.

Tranh thủ làm việc để có thêm những khoản tiền công ẢNH: THANH NAM

Thêm một ngày công, gần hơn một chuyến xe về quê đón tết

Bùi Tự Lập (28 tuổi, quê P.Láng Tròn, Cà Mau; trước là xã Phong Tân, H.Giá Rai, Bạc Liêu), cho biết thu nhập từ công việc chân tay được anh tính toán khá kỹ. Có thêm ngày công là có thêm tiền, nhưng anh không để khoản thu nhập ấy trôi đi theo những chi tiêu trước mắt.

"Một ngày làm được khoảng 500.000 đồng, có công trình được trả 600.000 đồng/ngày. Nếu làm thêm giờ thì thu nhập có thể nhỉnh hơn. Nhưng tiền kiếm được còn phải lo tiền ăn, tiền trọ, đi lại, rồi gửi về nhà. Vì vậy, có thêm việc là tôi cố gắng để dành một phần", Lập chia sẻ.

Theo Lập, những tháng cuối năm là thời điểm anh muốn làm việc nhiều hơn. Nếu trước đó có những ngày công việc không đều, anh sẽ tranh thủ nhận thêm công trình để bù đắp khoản thu nhập còn thiếu.

Một ngày làm việc có thể mang về vài trăm nghìn đồng, nhưng để dành được bao nhiêu còn phụ thuộc vào cách chi tiêu. Lập cho biết anh thường chia tiền thành từng khoản ngay khi nhận được, trong đó có một phần dành riêng cho chuyến về quê đón tết.

Với những lao động phổ thông đang mưu sinh xa quê, tiền vé xe, quà biếu gia đình và các khoản chuẩn bị tết đều phải được tính trước. Bởi vậy, mỗi ngày có việc, mỗi khoản tiền công được nhận đều trở thành một phần trong kế hoạch cuối năm.

Nhịp lao động tất bật của những lao động phổ thông trong thời điểm đã bước sang những tháng cuối năm ẢNH: THANH NAM

Nhiều ước mong trong chuỗi ngày tất bật những tháng cuối năm

Đỗ Thành Kiên (27 tuổi, quê xã Trường Tân, Hải Phòng; trước là xã Thống Kênh, H.Gia Lộc, Hải Dương), cho biết tiền công của anh hiện khoảng 600.000 đồng/ngày. Những hôm công việc nhiều, anh có thể làm thêm giờ để tăng thu nhập.

Với Kiên, điều quan trọng nhất trong những tháng cuối năm là duy trì được số ngày làm việc ổn định. Anh muốn dành dụm một khoản để khi trở về quê, có thể mua quà cho cha mẹ và chuẩn bị tết chu đáo hơn.

"Đi làm xa cả năm, đến tết mình cũng muốn mang về chút quà cho gia đình. Tôi muốn mua cho cha mẹ bộ quần áo mới, biếu ông bà ít tiền và phụ gia đình sắm sửa. Mấy khoản đó không quá lớn nhưng phải dành dụm từ bây giờ", Kiên chia sẻ.

Cũng đang làm việc tại TP.HCM, anh Hồ Thanh Hùng (33 tuổi, quê xã Bảo Thạnh, Vĩnh Long; trước là xã Bảo Thạnh, H.Ba Tri, Bến Tre), cho biết tiền công của anh khoảng 700.000 đồng/ngày đối với những công việc đòi hỏi nhiều thời gian và sức lực. Những hôm có công trình, anh thường tranh thủ làm từ sáng đến chiều, đôi khi kéo dài hơn nếu cần bàn giao gấp.

"Được trả 700.000 đồng/ngày thì cũng phải làm việc khá vất vả. Có hôm về phòng chỉ muốn nghỉ ngơi vì cả ngày đứng, leo trèo, khuân vác. Nhưng nghĩ đến gia đình và những khoản cần chuẩn bị cho tết thì mình lại cố gắng", anh Hùng nói.

Điều anh Hùng mong muốn là có thể dành dụm một khoản để sửa sang căn nhà ở quê trước khi đón năm mới. Anh cũng muốn học thêm nghề, nâng cao tay nghề để có thể chủ động nhận công trình và cải thiện thu nhập trong thời gian tới.

Không phải ai cũng có mức tiền công giống nhau. Có người nhận 500.000 đồng/ngày, người được trả 600.000 đồng/ngày, người có thể kiếm 700.000 đồng/ngày khi đảm nhận những công việc đòi hỏi kỹ thuật hoặc thời gian dài hơn. Cũng có những công việc được trả khoảng 500.000 đồng nhưng chủ thầu bao ăn trưa, giúp người lao động tiết kiệm thêm một khoản chi phí.

Mỗi người một công việc, một mức thu nhập và một dự định riêng. Người muốn mua quần áo mới cho cha mẹ, người mong mâm cơm ngày tết có thêm cá thịt, bánh trái, người dành dụm tiền mua dụng cụ làm nghề.

Những tháng cuối năm, trên các công trình, trong những căn nhà đang sửa sang hay cửa hàng chuẩn bị trang trí đón năm mới, những người lao động phổ thông vẫn miệt mài làm việc. Với họ, một ngày công không chỉ được tính bằng số tiền nhận về mà còn là một phần trong những mong ước đang chờ ngày thành hiện thực khi tết 2027 đến...