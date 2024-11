'Bật mí' về trang phục của show diễn pantomime 'Beauty and the beast'

Toàn bộ trang phục chuẩn bị cho vở diễn đã được chuyển từ Anh sang Việt Nam Ảnh: BTC

Tác phẩm pantomime đầu tiên được lựa chọn mang về thị trường Việt Nam là Beauty and the beast (tựa tiếng Việt: Người đẹp và quái vật), dựa trên câu chuyện cổ tích nổi tiếng về một cô gái trẻ tên Belle và một hoàng tử bị biến thành quái vật do lời nguyền. Phiên bản pantomime sắp được trình làng vào tháng 12, được "nhập khẩu" gần như hoàn toàn từ dàn diễn viên đến trang phục, đạo cụ và sân khấu, để đảm bảo vở panto đúng với nguyên bản và hấp dẫn nhất cho khán giả.

Bà Đỗ Thu Giang, đại diện AMO Vietnam - đơn vị tổ chức vở diễn - chia sẻ toàn bộ trang phục của diễn viên chuẩn bị cho vở Beauty and the beast được mang từ Anh sang Việt Nam. Ê kíp đã nhập nhiều kiện hàng trang phục, bao gồm cả những chi tiết nhỏ nhất như khăn, mũ, và các phụ kiện… nhằm đảm bảo tính đồng nhất trong phong cách và chất lượng của trang phục, giữ đúng bản sắc và tiêu chuẩn của các vở diễn tại Anh.

Theo ban tổ chức, ê kíp đã giữ nguyên cách sử dụng các loại vải truyền thống và các kỹ thuật thủ công để tạo ra trang phục, giúp duy trì tính cổ điển và cảm giác chân thực của vở diễn, mang lại trải nghiệm giống như khi xem các buổi diễn pantomime tại Anh. Trong đó, trang phục của từng nhân vật được thiết kế để phản ánh tính cách và đặc điểm riêng. Ví dụ, trang phục của Belle được thiết kế lộng lẫy và nữ tính để phù hợp với hình ảnh của một nàng công chúa, trong khi trang phục của nhân vật hài Philips lại có phong cách hiện đại hơn.

Ban tổ chức đang rất nỗ lực để mang đến một tác phẩm vừa đậm chất panto Anh nhưng vẫn phù hợp với khán giả trong nước Ảnh: BTC

Bà Giang cho biết thêm, mặc dù trang phục được nhập từ Anh, nhưng chúng được điều chỉnh về phong cách để hợp hơn với thẩm mỹ của khán giả Việt Nam. Trong quá trình điều chỉnh, ê kíp đã yêu cầu một số thay đổi về trang phục để đảm bảo phù hợp với phong tục và văn hóa địa phương. Ví dụ, những trang phục lộng lẫy được điều chỉnh sao cho không quá xa lạ, giúp khán giả dễ dàng chấp nhận. Ban tổ chức cũng đề nghị không sử dụng các trang phục quá ngắn hay không phù hợp với thẩm mỹ khán giả Việt Nam.

Về mặt bảo quản, ê kíp cũng phải đầu tư kỹ lưỡng cho việc giữ gìn trang phục sau mỗi buổi diễn. Ở Anh, các nhà hát thường có sẵn máy giặt ướt, máy giặt khô để làm sạch trang phục ngay tại chỗ. Tuy nhiên, ở Việt Nam, ê kíp đã phải tìm giải pháp thay thế phù hợp để đảm bảo trang phục được vệ sinh sạch sẽ trong quá trình diễn, nhất là khi lịch diễn kéo dài liên tiếp trong 7-10 ngày.

Để quản lý việc bảo quản trang phục, một người quản lý chuyên trách từ Anh đã được cử sang Việt Nam nhằm trực tiếp giám sát, điều phối việc vệ sinh, sắp xếp giúp các trang phục được giữ trong tình trạng tốt nhất, đặc biệt là khi phải di chuyển và lưu trữ trong điều kiện khí hậu khác biệt của Việt Nam.