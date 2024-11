Hành trình đưa vở 'Beauty and the beast' về Việt Nam

Nghệ thuật pantomime lần đầu xuất hiện tại Việt Nam qua vở Beauty and the beast Ảnh: BTC

Vào tháng 12 tới, vở kịch pantomime Beauty and the beast (tựa tiếng Việt: Người đẹp và quái vật) lần đầu tiên được ra mắt khán giả Việt Nam, với toàn bộ đội ngũ sản xuất và diễn viên đến từ Anh. Để làm được điều này, bà Đỗ Thu Giang, Giám đốc AMO Vietnam (đơn vị mang Beauty and the beast về Việt Nam) đã dành thời gian đến Anh để tìm kiếm các nhà sản xuất phù hợp cho vở diễn.

Sau khi gặp gỡ và đánh giá nhiều đối tác, bà Giang đã chọn đơn vị sản xuất có uy tín và kinh nghiệm, đồng thời có sự linh hoạt trong việc đáp ứng các yêu cầu cụ thể của thị trường Việt Nam. Trong quá trình làm việc với đối tác Anh, bà Giang đã thống nhất được các phương án sản xuất, đặc biệt là trong việc lựa chọn diễn viên và đội ngũ kỹ thuật.

Vở diễn Beauty and the beast phiên bản tại Việt Nam được dàn dựng với phong cách vui tươi, hấp dẫn và nhiều tương tác cùng khán giả

Ảnh: BTC

Không chỉ giữ vai trò quản lý chung, bà Giang còn tham gia trực tiếp vào quá trình điều chỉnh kịch bản sao cho phù hợp với khán giả Việt. Bên cạnh đó, bà và ê kíp còn tổ chức các buổi đọc kịch bản thử với học sinh Việt Nam để đánh giá mức độ hiểu và sự hấp dẫn của câu chuyện đối với khán giả trẻ, từ đó đưa ra các điều chỉnh kịp thời.

Một trong những thách thức lớn là vận chuyển đạo cụ và trang phục từ Anh về Việt Nam, bởi để chuẩn bị cho vở kịch này, có hơn 171 kiện hàng bao gồm trang phục và đạo cụ. Chính vì thế, ê kíp phải làm với các đơn vị vận chuyển, đảm bảo thủ tục hải quan được thông suốt và thiết bị được lắp đặt đúng tiến độ.

Theo bà Đỗ Thu Giang, việc tuyển chọn diễn viên cho vở Beauty and the Beast cũng không kém phần gian nan khi phải xem xét hàng trăm hồ sơ và video thử vai cho các nhân vật chính. Dẫu khó khăn (như thiếu diễn viên phù hợp hoặc lịch trình bận rộn của diễn viên), bà Giang vẫn kiên trì để chọn ra những người phù hợp nhất cho các vai diễn quan trọng.

"Tôi hiểu rõ những rủi ro khi đưa một loại hình sân khấu mới đến thị trường Việt Nam, từ chi phí sản xuất cao đến sự chấp nhận của khán giả. Tuy nhiên, với sự đam mê và niềm tin vào giá trị của pantomime, tôi đã không ngại đầu tư và cống hiến hết mình để dự án này có thể thành công, mang lại trải nghiệm mới lạ cho khán giả Việt Nam", bà Đỗ Thu Giang nói thêm.