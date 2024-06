Bắt một môi giới bất động sản lừa đảo chiếm đoạt hơn 74 tỉ đồng

Ngày 26.6, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Thanh Hóa vừa bắt tạm giam bị can Cao Thùy Chinh (29 tuổi, ngụ TT.Triệu Sơn, H.Triệu Sơn, Thanh Hóa), để điều tra về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bị can Chinh bị khởi tố từ đầu tháng 5 vừa qua, nhưng do bị can Chinh đang trong thời gian nuôi con nhỏ nên được áp dụng biện pháp bảo lãnh, đến ngày 25.6 cơ quan công an đã thực hiện bắt tạm giam bị can này.

Bị can Cao Thùy Chinh CÔNG AN THANH HÓA

Theo kết quả điều tra ban đầu của Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa, năm 2021, Chinh làm nghề môi giới, mua bán bất động sản trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Tuy nhiên, do thua lỗ nên nảy sinh việc lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Từ tháng 10.2021, Chinh đưa ra thông tin giả về việc có nhiều mối quan hệ với lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh Thanh Hóa, có khả năng trúng đấu giá quyền sử dụng đất các lô đất với giá rẻ hơn giá thị trường.

Nhiều người đã tin tưởng nên đưa tiền đặt cọc mua đất cho Chinh với tổng số tiền hơn 74 tỉ đồng. Sau khi nhận được tiền, Chinh đã chiếm đoạt, sử dụng vào mục đích cá nhân chứ không mua đất cho người dân như hứa hẹn.