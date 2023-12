Bắt nghi phạm cầm đầu đường dây ma túy có 5 tiền án

Ngày 15.12, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh này vừa phối hợp Công an TP.Thanh Hóa triệt phá đường dây buôn bán ma túy từ Hà Nội vào Thanh Hóa tiêu thụ.



Các nghi phạm bị bắt giữ CÔNG AN THANH HÓA

7 nghi phạm trong đường dây buôn bán ma túy bị bắt giữ, gồm: Kiều Văn Mạnh (47 tuổi), Lê Thị Minh Tâm (33 tuổi), Mai Thị Nga (34 tuổi), Nguyễn Ngọc Nam (30 tuổi), Hoàng Anh Nam (28 tuổi), Mai Tuấn Anh (30 tuổi, đều ngụ tại TP.Thanh Hóa), và Thao Văn Chứ (33 tuổi, ngụ xã Nhi Sơn, H.Mường Lát, Thanh Hóa).

Trước đó, tối 6.12, lực lượng công an bắt quả tang Lê Thị Minh Tâm đang bán ma túy tại một khách sạn trên địa bàn P.Đông Thọ, TP.Thanh Hóa, thu giữ 1.500 viên hồng phiến, 1 túi ma túy đá và thuốc lắc (chưa rõ trọng lượng) cùng nhiều tang vật khác có liên quan đến hành vi buôn bán ma túy.

Sau khi bắt giữ Tâm, công an tiếp tục bắt giữ các nghi phạm còn lại. Khám xét nơi ở của Kiều Văn Mạnh, công an thu giữ 1 bánh heroin, 1 khẩu súng quân dụng và 37 viên đạn.

Kết quả điều tra ban đầu xác định cầm đầu đường dây buôn bán ma túy trên là Kiều Văn Mạnh. Trước khi bị bắt, Mạnh có 5 tiền án về các tội tàng trữ trái phép chất ma túy, lưu hành tiền giả, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng, cố ý gây thương tích. Sau khi ra tù, Mạnh tiếp tục câu kết với các nghi phạm thiết lập đường dây buôn bán ma túy.

Tại cơ quan công an, các nghi phạm khai nhận thường xuyên mua số lượng lớn ma túy từ Hà Nội, sau đó đưa về Thanh Hóa tiêu thụ.