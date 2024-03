Bắt nghi phạm chém hai bà cháu thương vong

Tối 20.3, trao đổi với PV Thanh Niên, ông Phan Trung Kiên, Phó chủ tịch UBND xã An Dũng (H.Đức Thọ, Hà Tĩnh), cho biết Công an H.Đức Thọ vừa bắt giữ nghi phạm chém cháu bé 3 tuổi tử vong và khiến bà cháu bé bị thương.



Người dân tập trung rất đông trước nhà bà Lê Thị Hải sau vụ việc TÂN KỲ

Theo thông tin ban đầu, khoảng 13 giờ 30 chiều cùng ngày, nghi phạm Võ Văn Quý (32, ngụ tại thôn Quang Tiền, xã An Dũng) cầm theo dao xông vào nhà ông Phan Văn Nguyên (56 tuổi, ngụ cùng thôn với Quý).

Quý sau đó dùng dao chém nhiều nhát vào người bà Lê Thị Hải (56 tuổi, vợ ông Nguyên) và cháu ruột bà Hải là Phan Duy Hưng (3 tuổi) khiến hai bà cháu trọng thương.

Nghe thấy tiếng kêu cứu của bà Hải, người dân ở cạnh đó đã nhanh chóng chạy sang, khống chế được Quý và báo Công an H.Đức Thọ đến bắt giữ.

Người dân cũng khẩn trương đưa 2 nạn nhân bị thương đến Bệnh viện đa khoa H.Đức Thọ cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, cháu Hưng đã tử vong trên đường đến bệnh viện. Bà Hải được người nhà chuyển lên tuyến trên.

Theo lãnh đạo UBND xã An Dũng, nghi phạm Dũng có biểu hiện thần kinh không bình thường. Dũng đi xuất khẩu lao động ở nước ngoài về cách đây 2 năm.

"Đến nay vẫn chưa biết lý do vì sao nghi phạm Quý dùng dao chém chết cháu bé 3 tuổi và khiến bà nội cháu bé trọng thương. Công an H.Đức Thọ điều tra, làm rõ", lãnh đạo UBND xã An Dũng thông tin.