Bắt nghi phạm cướp xe máy ở Vĩnh Long chỉ sau 35 phút gây án

Ngày 14.5, tin từ Công an H.Trà Ôn (Vĩnh Long) cho biết, đơn vị đang tạm giữ Nguyễn Văn Bình (23 tuổi, ngụ ấp Cống Đá, xã Thuận Thới, H.Trà Ôn) để điều tra về hành vi cướp xe máy.

Nguyễn Văn Bình bị bắt giữ cùng nhiều tang vật NAM LONG

Theo đó, khoảng 13 giờ 20 phút ngày 13.5, Công an xã Thuận Thới (H.Trà Ôn, Vĩnh Long) nhận tin báo của em P.Q.D (17 tuổi, ngụ xã Thiện Mỹ, H.Trà Ôn) về việc vừa bị một người lạ dùng dao khống chế, cướp xe máy BS 84 FC - 6651 tại đoạn đường đan thuộc ấp Vĩnh Thuận, xã Thuận Thới, H.Trà Ôn.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã Thuận Thới phối hợp Đội CSHS Công an H.Trà Ôn và thông báo đến công an các xã, thị trấn trên địa bàn để chốt chặn, truy bắt nghi phạm. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an xác định được nghi phạm gây ra vụ cướp là Nguyễn Văn Bình nên truy bắt.

Đến khoảng 13 giờ 55 phút cùng ngày (sau 35 phút xảy ra vụ cướp xe), phát hiện Bình điều khiển xe vừa cướp lưu thông trên tuyến QL54, đoạn thuộc ấp Vĩnh Thành, xã Vĩnh Xuân, H.Trà Ôn, lực lượng công an chốt chặn, bắt giữ Bình cùng tang vật.

Chiếc xe máy được công an thu giữ NAM LONG

Bước đầu, Bình thừa nhận mình là người thực hiện vụ cướp trên và đang trên đường đi tìm nơi tiêu thụ xe thì bị bắt giữ. Lực lượng công an đã thu giữ xe máy bị cướp cùng nhiều tang vật có liên quan.

Theo cơ quan công an, Bình là người nghiện ma túy, thường xuyên trộm cắp và đã có 1 tiền án về trộm cắp tài sản. Bình đang được Cơ quan CSĐT Công an H.Trà Ôn cho tại ngoại để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản trước đó.

Vụ cướp xe máy nêu trên đang được Cơ quan CSĐT Công an H.Trà Ôn tiếp tục điều tra xử lý theo quy định.