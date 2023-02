Vĩnh Long: Bắt 3 ‘cát tặc’ ngang nhiên hút trộm cát sông Tiền giữa ban ngày

Ngày 20.2, tin từ Đội CSĐT tội phạm về kinh tế, ma túy Công an H.Long Hồ (Vĩnh Long) cho biết, đơn vị đang củng cố hồ sơ để xử lý 3 "cát tặc" hút trộm cát trên sông Tiền, vừa bị lực công an bắt giữ.

Lực lượng công an đưa các ghe gỗ không số hiệu trên về bến tạm giữ NAM LONG

Trước đó, khoảng 6 giờ 45 phút ngày 19.2, Công an H.Long Hồ phối hợp Phòng CSGT Công an tỉnh Vĩnh Long tuần tra, phát hiện 3 ghe gỗ không có số đăng ký do Phạm Minh Phước (43 tuổi), Đoàn Văn Thương (25 tuổi) và Nguyễn Anh Duy (28 tuổi, cùng ngụ xã Đồng Phú, H.Long Hồ) điều khiển, đang khai thác cát sông không phép. Tại thời điểm bị bắt quả tang, các phương tiện đã hút từ 1 - 6 m3 cát sông.

Ghe gỗ của các "cát tặc" ngang nhiên hút trộm cát giữa ban ngày NAM LONG

Qua kiểm tra, 3 người đều không xuất trình được bất kỳ giấy tờ nào liên quan đến phương tiện cũng như giấy phép khai thác cát sông của cơ quan có thẩm quyền.

Hiện, Công an H.Long Hồ đã tạm giữ các phương tiện trên, đồng thời củng cố hồ sơ để xử lý 3 "cát tặc" theo quy định của pháp luật.