Vĩnh Long: Bắt giữ 2 người hút trộm cát trên sông Cổ Chiên

Ngày 15.2, tin từ Công an H.Mang Thít (Vĩnh Long) cho biết, đơn vị đang tiếp tục xác minh để xử lý 2 người hút trộm cát trên sông Cổ Chiên





Tâm (bên phải) và Thanh tại cơ quan công an

Theo đó, lúc 22 giờ 45 ngày 14.2, Tổ đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống tội phạm trên tuyến sông Cổ Chiên phối hợp Công an xã Mỹ An phát hiện, bắt quả tang một ghe gỗ đang khai thác cát trái phép trên sông tại thủy phận ấp An Hương 1, xã Mỹ An, H.Mang Thít.

Phương tiện vi phạm