Bắt nghi phạm đột nhập tiệm vàng lấy trộm 4 khay vàng

Ngày 5.11, thông tin từ Công an H.Nghi Lộc (Nghệ An) cho biết, đơn vị này vừa phối hợp với các đơn vị liên quan bắt giữ Nguyễn Thành Huy (20 tuổi, ngụ P.Nghi Hòa, TX.Cửa Lò, Nghệ An), để điều tra về hành vi đột nhập tiệm vàng trộm cắp.

Nghi phạm Nguyễn Thành Huy tại cơ quan công an ẢNH: C.A

Trước đó, ngày 29.10, Công an H.Nghi Lộc tiếp nhận đơn trình báo của một chủ một tiệm vàng trên địa bàn xã Nghi Xuân về việc bị kẻ gian đột nhập trộm cắp nhiều khay vàng.

Công an H.Nghi Lộc đã phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An và Công an TX.Cửa Lò điều tra vụ việc. Sau 2 ngày điều tra, cơ quan công an đã bắt giữ Nguyễn Thành Huy, nghi phạm thực hiện vụ trộm.

Tại cơ quan công an, bước đầu Huy khai nhận, để thực hiện trót lọt vụ trộm, nghi phạm này đã nhiều lần khảo sát địa bàn xung quanh tiệm vàng của một gia đình kinh doanh vàng bạc ở xã Nghi Xuân và chờ thời cơ thuận lợi. Rạng sáng 29.10, Huy tìm cách đột nhập khu vực trưng bày, kinh doanh vàng bạc ở tầng 1, lấy trộm 4 khay vàng trong tủ và 3 đồng hồ rồi tẩu thoát.

Số vàng bạc bị lấy trộm ẢNH: C.A

Sau khi lấy trộm được số vàng bạc từ tiệm vàng, Huy mang cất giấu tại các khu vực vắng dân cư trên địa bàn P.Nghi Hương và TX.Cửa Lò. Hiện, lực lượng công an đã thu giữ 37 dây chuyền vàng, 7 lắc vàng, 2 nhẫn bạc, 1 dây bạc và 3 đồng hồ, tổng trị giá gần 300 triệu đồng.