Bắt nghi phạm dùng chiêu lừa đảo mới qua mạng

Ngày 2.6, tin từ Công an H.Ea Kar (Đắk Lắk), đơn vị vừa bắt giữ Phan Anh Tuấn (26 tuổi, trú P.Tân Tiến, TP.Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo điều tra ban đầu, ngày 14.5, Công an H.Ea Kar nhận được đơn trình báo của anh Đỗ Thế H. (18 tuổi, trú H.Tây Sơn, Bình Định) về việc bị kẻ gian giả mua hàng để chiếm đoạt chiếc điện thoại iPhone 13 Promax.

Trước đó, ngày 11.5, anh H. rao bán chiếc điện thoại này trên một trang thương mại điện tử và để lại số điện thoại cá nhân. Ngày 12.5, một người (sau đó được xác định là Phan Anh Tuấn) liên hệ với anh H. qua mạng xã hội, thống nhất mua chiếc điện thoại với giá 19 triệu đồng và nhận hàng qua dịch vụ giao hàng tiết kiệm thu hộ tiền tại chi nhánh H.Ea Kar.

Nghi phạm Phan Anh Tuấn tại cơ quan công an CÔNG AN CUNG CẤP

Trưa 14.5, nhân viên giao hàng tiết kiệm chi nhánh Ea Kar gọi điện thoại báo Tuấn để nhận hàng thì người này không hồi đáp. Chiều cùng ngày, Tuấn gọi điện 2 lần cho anh H. và giả danh là nhân viên giao hàng tiết kiệm Ea Kar yêu cầu anh H. cung cấp mã OTP để xác nhận các thông tin liên quan gói hàng.

Khi có mã OTP, Tuấn chiếm dụng tài khoản của anh H. trong ứng dụng giao hàng tiết kiệm, rồi thay đổi mật khẩu, số điện thoại, thay đổi đơn hàng thu hộ trong hệ thống từ 19 triệu đồng xuống còn 213.000 đồng.

Cũng trong chiều 14.5, Tuấn đến bưu cục giao hàng tiết kiệm Ea Kar đưa hình ảnh mã đơn hàng đã sửa còn 213.000 đồng cho nhân viên giao hàng xem. Sau khi kiểm tra trên hệ thống và thấy các thông tin đều trùng khớp nên nhân viên đã giao gói hàng cho Tuấn.

Bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ xác minh, điều tra, đến ngày 29.5, Công an H.Ea Kar phối hợp Công an TP.Buôn Ma Thuột, Công an H.Cư M'gar và Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Đắk Lắk đã làm rõ, bắt giữ được Phan Anh Tuấn là nghi phạm thực hiện vụ lừa đảo trên.

Tại cơ quan công an, Tuấn đã khai nhận hành vi phạm tội của mình và khai thêm trước đó từng thực hiện 6 vụ lừa đảo khác với thủ đoạn tương tự ở nhiều tỉnh, thành.

Theo một lãnh đạo Công an H.Ea Kar, phương thức lừa đảo của nghi phạm trên là mới, rất tinh vi trên không gian mạng, xảy ra lần đầu trên địa bàn này.