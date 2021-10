Bắt nghi phạm hiếp dâm người phụ nữ có biểu hiện tâm thần

Ngày 7.10, Công an TX.Hương Trà (Thừa Thiên - Huế) cho biết đang tạm giữ nghi phạm Nguyễn Bảo Nguyên (24 tuổi, trú tại TX.Hương Trà) để làm rõ hành vi hiếp dâm một phụ nữ có biểu hiện tâm thần trú tại P.Hương Văn (TX.Hương Trà).

Trước đó, vào ngày 5.10, Nguyên đột nhập vào nhà một người dân tại tổ dân phố Bàu Đưng (P.Hương Văn, TX.Hương Trà) khi trong nhà có một phụ nữ cùng hai cháu nhỏ.

Nguyên đã đưa 10.000 đồng, dụ dỗ hai cháu nhỏ ra ngoài đi mua kẹo ăn, rồi bất ngờ khống chế người phụ nữ, bắt nạn nhân cởi quần áo để quan hệ tình dục.





Nạn nhân chống cự, la hét nên hàng xóm đã trợ giúp, bắt giữ khi Nguyên bỏ trốn. Người phụ nữ bị Nguyên khống chế và đe dọa để hiếp dâm có biểu hiện tâm thần.

Sau đó, Công an TX.Hương Trà đã có mặt và đưa nghi phạm về cơ quan công an để đấu tranh làm rõ. Tại cơ quan công an, nghi phạm đã khai nhận hành vi hiếp dâm. Hiện Công an TX.Hương Trà đang củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.