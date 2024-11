Bắt nghi phạm lên mạng chửi bới lãnh đạo Đảng, Nhà nước

Ngày 4.11, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an H.Như Xuân (Thanh Hóa) vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam bị can Bùi Văn Tuấn (41 tuổi, ngụ xã Bình Lương, H.Như Xuân), để điều tra về hành vi lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Bị can Bùi Văn Tuấn (áo trắng) ẢNH: CÔNG AN THANH HÓA

Theo kết quả điều tra ban đầu của Công an H.Như Xuân, các ngày 1 và 7.9, Bùi Văn Tuấn đã sử dụng tài khoản facebook để livestream chửi bới, xuyên tạc thông tin, vu khống, xúc phạm, bôi nhọ nhằm hạ uy tín, danh dự, nhân phẩm của một số lãnh đạo Đảng, Nhà nước và cán bộ trên địa bàn H.Như Xuân.

Tuấn còn kích động, xúi giục, lôi kéo nhiều người nhằm cản trở hoạt động của các cơ quan chức năng trong quá trình thực hiện các dự án đường dây dẫn điện qua địa bàn H.Như Xuân, mặc dù gia đình Tuấn đã được áp giá, đền bù và nhận tiền đền bù đúng quy định.

Cũng theo Công an H.Như Xuân, trước khi bị khởi tố hành vi nêu trên, Bùi Văn Tuấn là đối tượng đã có nhiều tiền án, tiền sự, thường xuyên uống rượu say, chửi bới hàng xóm gây bức xúc trong nhân dân.