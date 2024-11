Quảng Bình: Bị tuyên án 48 tháng tù giam, trốn nã 11 năm mới ra đầu thú

Ngày 4.11, Phòng Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp Công an tỉnh Quảng Bình phối hợp với Công an H.Bố Trạch, Quảng Bình vận động thành công Nguyễn Thanh Bông (50 tuổi, trú xã Thanh Trạch, H.Bố Trạch, người bị truy nã 11 năm) ra đầu thú.

Nhiều năm qua, Phòng Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp Công an tỉnh Quảng Bình đã phối hợp với công an các đơn vị, địa phương và cơ quan chức năng trên địa bàn xác minh thông tin liên quan đến Bông.

Lực lượng công an làm thủ tục tiếp nhận đầu thú đối với Nguyễn Thanh Bông ẢNH: THANH LỘC

Sau khi có nguồn tin xác định Bông đang lẩn trốn sinh sống, làm ăn tại tỉnh Bình Dương, Phòng Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp Công an tỉnh Quảng Bình phối hợp Công an tỉnh Bình Dương và Công an TP.HCM xác minh, đồng thời tích cực gặp gỡ người thân của Bông để tác động, thuyết phục, vận động Bông ra đầu thú…

Qua quá trình tuyên truyền, vận động, đến ngày 4.11, Bông đã đến đầu thú tại Công an xã Thanh Trạch (H.Bố Trạch). Phòng Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp Công an tỉnh Quảng Bình phối hợp Công an H.Bố Trạch tiếp nhận và làm các thủ tục đưa Bông đến chấp hành án tại Trại tạm giam Công an tỉnh Quảng Bình.

Khi ra đầu thú, Bông khai nhận đã nhận thức được hành vi lẩn trốn của mình là sai trái, vì thế ra đầu thú để được hưởng chính sách khoan hồng.

Trước đó, Bông phạm tội “làm giả tài liệu cơ quan, tổ chức" và "tổ chức người khác trốn đi nước ngoài trái phép”, đã bị tòa án tuyên phạt 48 tháng tù giam. Tuy nhiên, lợi dụng việc được tòa án cho hoãn thi hành án phạt tù do là người lao động duy nhất trong gia đình, Bông đã bỏ trốn khỏi địa phương từ năm 2013.