An Giang: Truy nã Sang ‘sầu’, trùm băng nhóm ‘giang hồ Thất Sơn’ một thời

Ngày 1.10, theo thông tin từ Công an tỉnh An Giang, trước đó, ngày 23.9, thượng tá Huỳnh Văn Đảm, Phó thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang, đã ký quyết định thông báo truy nã Trình Kim Sang (45 tuổi, thường gọi Sang "sầu", ở P.Châu Phú B, TP.Châu Đốc) về hành vi "mua dâm người dưới 18 tuổi" theo quy định tại điều 329, Bộ luật Hình sự.

Theo hồ sơ, Trình Kim Sang từng cầm đầu băng nhóm "giang hồ Thất Sơn" với rất nhiều đàn em. Băng nhóm của Sang "sầu" thực hiện nhiều hoạt động phi pháp ở vùng Thất Sơn, nhiều nhất là khu vực biên giới TP.Châu Đốc như: giết người, cố ý gây thương tích, hủy hoại tài sản, cưỡng đoạt tài sản, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, gây rối trật tự công cộng, chống người thi hành công vụ, tổ chức đánh bạc, đánh bạc...

Thông báo truy nã Trình Kim Sang của Công an tỉnh An Giang ẢNH: TRẦN NGỌC

Năm 2014, sau khi đụng độ với một nhóm giang hồ khác ở TP.Châu Đốc, Sang "sầu" và nhiều đàn em bị bắt, khởi tố. Đến tháng 9.2015, TAND tỉnh An Giang đã mở phiên tòa xét xử vụ án và tuyên phạt Sang 5 năm tù về các tội cướp tài sản, gây rối trật tự công cộng và cố ý gây tổn hại sức khỏe cho người khác. Nhiều đàn em của Sang liên quan vụ án cũng phải nhận mức án tương xứng với hành vi phạm tội. Sau khi chấp hành xong án tù, Sang trở về địa phương sinh sống.

Liên quan việc truy nã, ngày 10.9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang ra quyết định khởi tố bị can Trình Kim Sang để điều tra về hành vi mua dâm người dưới 18 tuổi. Tuy nhiên, bị can Sang đã bỏ trốn trước đó.