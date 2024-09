Tây Ninh: Truy nã toàn quốc bị can mua bán trái phép hóa đơn

Ngày 5.9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tây Ninh đã ra quyết định truy nã toàn quốc đối với Bùi Minh Hải (67 tuổi, ở P.Phước Long B, TP.Thủ Đức, TP.HCM), bị can trong vụ mua bán trái phép hóa đơn đã bị cơ quan này khởi tố trước đó.



Theo Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tây Ninh, đơn vị này đang thụ lý điều tra vụ án hình sự mua bán trái phép hóa đơn xảy ra từ năm 2019 đến ngày 31.12.2023 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh và các tỉnh, thành phố khác do bị can Bùi Minh Hải thực hiện.

Quyết định truy nã của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tây Ninh ẢNH: CÔNG AN TỈNH TÂY NINH

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tây Ninh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Bùi Minh Hải về tội mua bán trái phép hóa đơn. Hiện bị can Hải đã bỏ trốn nên đơn vị này đã ra quyết định truy nã đối với Hải.