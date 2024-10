Truy nã kẻ đuổi đánh 2 vợ chồng ở Q.Bình Tân trong đêm khuya

Ngày 25.10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Q.Bình Tân (TP.HCM) đang điều tra vụ gây rối trật tự công cộng xảy ra trên đường Lê Văn Quới (P.Bình Hưng Hòa A). Công an Q.Bình Tân cũng ra quyết định truy nã với Nguyễn Đức Lợi (35 tuổi, nơi thường trú P.9, Q.6, TP.HCM) để phục vụ công tác điều tra, xử lý.



Nguyễn Đức Lợi bị Công an Q.Bình Tân truy nã ẢNH: CACC

Trước đó, khuya 15.5, Lợi cùng với các đồng phạm đã sử dụng hung khí (cây ba chĩa) đuổi đánh vợ chồng anh N.N.H trên đường Lê Văn Quới (P.Bình Hưng Hòa A, Q.Bình Tân).

Công an Q.Bình Tân đã vào cuộc điều tra và qua các bằng chứng và lời khai, công an xác định hành vi của Lợi tuy không gây thương tích cho vợ chồng anh H. nhưng đã gây mất an ninh trật tự, gây hoang mang, bất an trong dân nên khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam.

Tuy nhiên, Lợi đã bỏ trốn, Công an Q.Bình Tân đã ra quyết định truy nã. Công an cũng phát thông báo, yêu cầu Lợi ra đầu thú để được hưởng khoan hồng của pháp luật.

Công an thông báo ai biết thông tin về Nguyễn Đức Lợi báo cho Công an Q.Bình Tân, TP.HCM (địa chỉ 1114 quốc lộ 1, khu phố 2, P.Tân Tạo A, Q.Bình Tân; điện thoại 02837560136, gặp điều tra viên Võ Minh Khiêm).