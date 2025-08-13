Bất ngờ cua, ba khía xuất khẩu cao kỷ lục

Theo Hiệp hội Chế biến và xuất khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP), trong 6 tháng đầu năm 2025, các mặt hàng cua, ghẹ, ba khía xuất khẩu liên tục tăng trưởng; đạt trên 173 triệu USD, tăng 38% so với cùng kỳ năm 2024; con số cao kỷ lục trong 10 năm qua.

Ba khía trở thành sản phẩm xuất khẩu mới của ngành thủy sản Việt Nam ẢNH: GIA BÁCH

Trong 6 tháng đầu năm 2025, các sản phẩm cua, ghẹ và giáp xác khác của Việt Nam đã xuất khẩu sang 25 thị trường trên toàn cầu. Trong khi ghẹ giảm nhẹ trong những tháng gần đây thì các sản phẩm cua và ba khía đang tăng trưởng ở mức cao hơn so với cùng kỳ.

Cụ thể, tại thị trường hàng đầu Trung Quốc, xuất khẩu cua, ghẹ sau đà tăng trưởng mạnh trong quý đầu năm đã chậm lại trong quý 2. Ngược lại, tại thị trường Úc, tăng trưởng chậm trong quý 1 nhưng đã đảo chiều tăng cao trong quý 2/2025, với mức tăng 58%. Cũng trong quý này, thị trường EU đạt mức tăng trưởng 71% so với cùng kỳ năm 2024.

Cua Cà Mau góp phần ngày càng quan trọng vào giá trị xuất khẩu thủy sản ẢNH: GIA BÁCH

Tại Việt Nam, nếu cua ghẹ là mặt hàng xuất khẩu phổ biến nhiều năm qua thì ba khía là sản phẩm mới phát triển vài năm gần đây. Con ba khía có mặt nhiều ở các tỉnh ĐBSCL nhưng nổi tiếng nhất vẫn là Cà Mau.

Các sản phẩm làm từ con ba khía được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia ẢNH: GIA BÁCH

Ba khía có thể chế biến thành nhiều món ngon, phổ biến nhất là ba khía muối - đặc sản của Cà Mau. Năm 2019, nghề muối ba khía được Bộ VH-TT-DL công nhận di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia.

Một số người dân đã đầu tư sản xuất quy mô lớn và các sản phẩm ba khía muối, ba khía trộn sẵn, ba khía muối nước mắm, riêu ba khía đạt chứng nhận OCOP 4 sao. Mỗi năm cung cấp ra thị trường vài chục tấn và thu lãi hàng 1 tỉ đồng.