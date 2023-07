Bất ngờ giá mãng cầu xiêm tăng vọt, vượt cả sầu riêng

Vốn là loại trái cây bình dân, ít được chú ý nhưng từ đầu năm đến nay giá mãng cầu xiêm liên tục tăng mạnh. Trong những ngày cuối tháng 7, tại thị trường TP.HCM, giá mãng cầu xiêm phổ biến từ 80.000 - 90.000 đồng/kg, còn tại các hệ thống bán lẻ hiện đại và siêu thị giá lên tới 110.000 - 125.000 đồng/kg.

Đây là mức giá cao hơn nhiều so với cả những mặt hàng trái cây đặc sản như sầu riêng 70.000 - 90.000 đồng/kg, măng cụt 45.000 - 60.000 đồng/kg, xoài cát Hòa Lộc 40.000 - 50.000 đồng/kg hay các loại trái cây khác phổ biến với 20.000 - 33.000 đồng.

Giá mãng cầu xiêm thời gian qua cao kỷ lục CHÍ NHÂN

Một số tiểu thương ở chợ rau quả gần bến xe buýt Chợ Lớn (Q.5) cho biết: Cơn sốt giá mãng cầu xiêm bắt đầu cách nay khoảng nửa năm. Giá bình thường chỉ 20.000 - 30.000 đồng/kg tăng lên 40.000 - 50.000 đồng đến khoảng tháng 4 tháng 5 nhưng năm nay vọt lên 70.000 - 80.000 đồng/kg. Giá tăng liên tục nhưng nhu cầu tiêu thụ tăng mạnh hơn đẩy giá một số thời điểm vượt mốc 100.000 đồng/kg - mức cao kỷ lục dù đang vào vụ thu hoạch.

"Giá tăng đến mức bản thân tôi có nhiều năm kinh doanh trái cây cũng không dám tin. Trong khi những sản phẩm khác giá chỉ vài chục ngàn đồng đã bán rất chậm nhưng mãng cầu Xiêm hơn cả trăm ngàn đồng, vậy mà hàng về bao nhiêu cũng không đủ bán", chị Hường - tiểu thương nói.

Ông Lê Văn Vui, Giám đốc HTX Nông nghiệp Mãng cầu gai Vĩnh Kiên (Ngã Năm, Sóc Trăng) cho biết: Cách đây khoảng 2 tuần là đỉnh điểm của cơn sốt giá mãng cầu xiêm, mức giá kỷ lục là 120.000 - 130.000 đồng/kg. Hiện giá giảm nhẹ trở lại do nhu cầu tiêu thụ giảm nhưng vẫn còn khá cao so với bình thường. "Giá mãng cầu xiêm tăng mạnh thời gian qua là do người tiêu dùng và các doanh nghiệp chế biến thu mua để sản xuất trà mãng cầu, một loại thức uống rất "hot" trên mạng xã hội nửa năm qua", ông Vui nói.

HTX Vĩnh Kiên là một trong những vùng trồng mãng cầu xiêm lớn ở Sóc Trăng với diện tích hơn 200 ha, sản lượng khoảng 500 tấn/năm. Nhiều nông dân trồng mãng cầu xiêm ở Hậu Giang, Kiên Giang cũng cho biết, thị trường TP.HCM và Hà Nội, thời gian qua, thương lái cũng thu mua xuất khẩu qua Trung Quốc một lượng lớn.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, cơn sốt trà mãng cầu xuất phát từ các clip ngắn trên mạng xã hội. Thức uống này đã nhanh chóng tạo thành một xu hướng tiêu dùng trong giới trẻ. Trong khi gỏi gà măng cụt đã hạ nhiệt thì trà mãng cầu vẫn chưa hết nóng, đó là lý do giá mãng cầu xiêm hiện vẫn còn cao gấp đôi so với măng cụt. Ngoài vấn đề "trend", mãng cầu xiêm còn là loại trái cây chứa nhiều chất dinh dưỡng và các loại vitamin tốt cho sức khỏe.