Ngày 2.6, Công an phường Linh Xuân phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TP.HCM đang củng cố hồ sơ để xử lý Nguyễn Công Nam (41 tuổi, ở phường Bình Thạnh) về hành vi hủy hoại tài sản.

Bất ngờ lý do đập phá 11 trạm đổi pin VinFast tại TP.HCM

Theo thông tin ban đầu, khoảng 13 giờ 30 ngày 30.5, đại diện Công ty V-Green trong quá trình khảo sát trên địa bàn phường Linh Xuân phát hiện 3 tủ đổi pin do đơn vị quản lý đặt gần cây xanh tại 1297 Phạm Văn Đồng bị đập phá.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định 3 màn hình điều khiển loại 10 inch cùng một camera giám sát bị hư hỏng. Thiệt hại ban đầu ước tính lên tới hàng chục triệu đồng. Sau đó, đại diện doanh nghiệp đã đến Công an phường Linh Xuân trình báo vụ việc.

Màn hình trạm đổi pin xe điện bị Nguyễn Công Nam đập phá

Tiếp nhận tin báo, Công an phường Linh Xuân phối hợp Phòng PC02 Công an TP.HCM tổ chức truy xét. Quá trình điều tra cho thấy trên địa bàn TP.HCM thời gian qua xuất hiện nhiều vụ đập phá các trạm đổi pin VinFast với phương thức, thủ đoạn tương tự.

Thực hiện chỉ đạo của Ban giám đốc Công an TP.HCM trong đợt cao điểm 45 ngày đêm “tổng rà soát, thống kê, phát hiện, đấu tranh, làm sạch địa bàn”, lực lượng chức năng đã xác định Nguyễn Công Nam là nghi phạm, nên đưa về trụ sở để làm rõ.

Camera ghi lại cảnh người đàn ông dùng đá đập vỡ màn hình tại trạm đổi pin ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Tại cơ quan công an, Nam thừa nhận đã dùng đá nhặt ven đường đập phá các màn hình tại trạm đổi pin VinFast trên đường Phạm Văn Đồng vào ngày 28.5.

Mở rộng đấu tranh, Nam khai từ cuối tháng 4.2026 đến nay đã thực hiện khoảng 11 vụ đập phá các trạm đổi pin VinFast tại nhiều địa điểm khác nhau trên địa bàn TP.HCM với cùng thủ đoạn dùng đá đập vỡ màn hình thiết bị.

Theo lời khai ban đầu của Nam, nguyên nhân dẫn đến hành vi trên xuất phát từ việc anh ta từng tham gia đầu tư chứng khoán một công ty và bị "hack" mất tiền. Do buồn bực, Nam đã nhiều lần tìm đến các trạm đổi pin VinFast để đập phá tài sản.

Vụ việc đang được xác minh, làm rõ theo quy định.