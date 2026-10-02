Bất ngờ nhận được thông báo nợ thuế, phạt tiền chậm nộp

Nộp đủ thuế vẫn nhận thông báo nợ và bị phạt

Mới đây, rất nhiều người dân trên địa bàn P.Hạc Thành nhận được thông báo của Phòng Kinh tế hạ tầng và đô thị (thuộc UBND P.Hạc Thành), thông báo về mã QR nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp.

Sau khi nhận thông báo, rất nhiều người dân ngạc nhiên và bức xúc khi thông báo cho biết họ đang còn nợ thuế, bị phạt tiền chậm nộp, dù năm nào họ cũng nộp đầy đủ tiền thuế đất phi nông nghiệp mà họ sử dụng.

Những ngày qua rất nhiều người dân P.Hạc Thành phải kéo nhau đến Thuế cơ sở 1 Thanh Hóa để hỏi cho rõ vì sao thuế đất phi nông nghiệp nộp đầy đủ lại phát sinh nợ thuế ẢNH: MINH HẢI

Phóng viên Thanh Niên đã ghi nhận nhiều ngày tại Thuế cơ sở 1 Thanh Hóa (đơn vị thu thuế địa bàn P.Hạc Thành), và có lẽ chưa bao giờ cơ quan thuế lại có cảnh nhộn nhịp người ra người vào, người bức xúc, người ngậm ngùi như vậy.

Sáng 30.9, bà Trương Thị Hằng (70 tuổi, ngụ đường Lý Nhân Tông, P.Hạc Thành, Thanh Hóa) dù tuổi cao sức yếu nhưng vẫn phải đến cơ quan thuế để hỏi cho rõ tại sao năm nào gia đình bà cũng nộp thuế đất phi nông nghiệp đầy đủ cho trưởng phố, nhưng nay lại nhận được thông báo "số nợ thuế năm trước chuyển sang" là 192.400 đồng; và tiền chậm nộp là 54.833 đồng. Thông báo cũng buộc gia đình bà Hằng phải nộp trước ngày 30.10.

"Tôi vừa đi hết tầng 3 rồi lại tầng 4, mệt gần chết. Nhà tôi không hề nợ thuế năm nào. Trừ năm 2026 mới nhận thông báo chưa nộp, còn tất cả các năm trước đều nộp đầy đủ cho trưởng phố. Gia đình không giữ lại được phiếu thu, nên khi nhận các thông báo, tôi đến thuế hỏi thì người ta bảo là không có hóa đơn nộp tiền thì không tích được. Giờ không biết phải làm sao. Tiền thì chẳng đáng bao nhiêu nhưng mất công, mất danh dự. Làm gì có chuyện tiền nộp đủ rồi mà còn bị phạt chậm nộp", bà Hằng bức xúc nói.

Tờ thông báo nợ thuế đất phi nông nghiệp mà Phòng Kinh tế hạ tầng và đô thị P.Hạc Thành gửi cho một người dân dù người dân này đã nộp thuế đầy đủ ẢNH: MINH HẢI

Là thương binh và tuổi đã cao, ông Đặng Bình Cần (ngụ đường Đội Cung, P.Hạc Thành) tay cầm các thông báo nợ thuế và biên lai đã nộp thuế nhiều năm qua, bức xúc vì sau một hồi chờ đợi mãi cũng không đến lượt để hỏi rõ thực hư vì sao ông lại nợ thuế.

"Thuế đất phi nông nghiệp nhà tôi mỗi năm hơn 400.000 đồng, nhưng là thương binh nên được giảm một nửa. Năm nào cũng đóng đầy đủ, các biên lai đây, từ năm 2021 đến nay, thế mà giờ lại thông báo phải nộp tổng tiền nợ với tiền chậm nộp gần 1,8 triệu đồng. Không biết họ làm kiểu gì. Thôi về, không cần", ông Cần bức xúc vì chờ mãi vẫn chưa đến lượt làm việc vì quá đông.

Lỗi không phải do dân

Trao đổi với phóng viên Thanh Niên, ông Nguyễn Hữu Tình, Phó trưởng Thuế cơ sở 1 Thanh Hóa thừa nhận để người dân phải đến cơ quan thuế như những ngày qua vừa mất thời gian, công sức, trong khi "lỗi không phải do người dân".

Những ngày qua có rất đông người dân ra vào Thuế cơ sở 1 Thanh Hóa để hỏi vì sao bị ghi nợ thuế, trong khi hàng năm họ đều đã nộp đầy đủ ẢNH: MINH HẢI

Ông Tình giải thích rằng sau khi rà soát, đối chiếu trên hệ thống ngành thuế thì có nhiều trường hợp thông tin không đầy đủ, sai lệch, hoặc thừa thiếu tiền nên thông báo cho UBND P.Hạc Thành, và sau đó phường thông báo đến từng hộ gia đình, chủ mảnh đất đến cơ quan thuế để đối chiếu.

"Người dân chủ yếu lên để đối chiếu. Cũng có những trường hợp khi thu ở dưới (cấp phường) thiếu một hai đồng thì cũng sinh nợ thuế. Người dân lên rất đông, nhưng lên giải quyết có khi mất chỉ 15 giây là xòng. Nếu có chênh lệch do nhảy số (không trùng khớp số liệu - PV), do ủy nhiệm thu có chênh lệch một ít thì lên đây chúng tôi sẽ xử lý. Còn không có chuyện phường thu rồi người ta tiêu đâu", ông Tình nói.

Khi phóng viên hỏi về các thiếu sót, lệch thông tin, số liệu do nguyên nhân nào, ông Tình cho biết đó là những tồn tại từ "quá khứ" và bây giờ phải "làm sạch". Cũng theo ông Tình, tình trạng nhiều người dân đến Thuế cơ sở 1 Thanh Hóa sẽ còn kéo dài do những ngày qua mới là thông báo cho người dân địa bàn P.Hạc Thành, sắp tới sẽ thông báo cho 6 phường còn lại thuộc phạm vi thu thuế của Thuế cơ sở 1 Thanh Hóa.

Về việc vì sao người dân nhận được thông báo nợ thuế dù họ đã nộp đầy đủ, ông Lê Thanh Luận, Trưởng thuế cơ sở 1 Thanh Hóa giải thích, sau khi phường thu (theo ủy nhiệm - PV) đến cơ quan thuế chấm biên lai thì có những trường hợp nợ thuế thật, có trường hợp đã nộp nhưng do chưa cập nhật được dẫn đến việc người dân bị ghi nhận bị nợ thuế.

"Do việc chấm biên lai không kịp thời, hoặc có trường hợp chấm bộ, xong chuyển thông tin đến cơ quan thuế thì cơ quan thuế cập nhật không kịp thời nên phát sinh nợ dù người dân đã nộp...", ông Luận nói.