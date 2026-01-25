Bất ngờ thú chơi bưởi trụi lá đón tết

Những năm gần đây, nhu cầu chơi cây cảnh dịp tết Nguyên đán của người dân ngày càng đa dạng, không còn đơn thuần là đào, quất, mai, nhiều người thường sưu tầm cho ngôi nhà của mình những loại cây độc lạ như chanh, mía, bưởi...

Thị trường cây cảnh ở Văn Giang đang sôi động khi nhiều người dân bắt đầu đi mua cây cảnh chơi tết ẢNH: HUY HẬU

Nắm bắt xu thế đó, nhiều chủ vườn ở "thủ phủ" cây cảnh Văn Giang (Hưng Yên) đã tập trung chăm sóc, chế tác ra nhiều tác phẩm độc lạ, một trong số đó là những chậu bưởi trụi lá.

Theo ghi nhận của Thanh Niên, những chậu bưởi diễn trụi lá xuất hiện tại một số nhà vườn ở thôn Công Luận 2. Những chậu bưởi trụi lá không cầu kỳ về tán mà thu hút ánh nhìn của người dân bởi sự gọn gàng, thoáng đãng. Trên thân, hàng chục quả bưởi chín vàng treo lơ lửng trong gió.

Những chậu bưởi trụi lá nổi bật trong số các cây cảnh tết ẢNH: HUY HẬU

Chị Nguyễn Thị Hương, chủ nhà vườn Tân Hương, cho biết năm nay gia đình tung ra thị trường hơn 20 chậu bưởi trụi lá, hầu hết các chậu bưởi đã có khách đặt mua từ trước tết 1 - 2 tháng.

Chị Hương cho rằng, thú chơi bưởi trụi lá khác hoàn toàn so với quan niệm truyền thống rằng cây cảnh ngày tết phải xanh tốt, nhiều lá để tượng trưng cho sự sung túc, những người chơi "bưởi treo gió" lại hướng đến vẻ đẹp tối giản.

Theo chị Hương, khách chơi bưởi trụi lá chủ yếu là những người am hiểu cây cảnh, yêu thích sự khác biệt, thích phong cách độc lạ.

“Họ không cần cây to, rậm, mà thích cây có thế, nhìn vào là thấy rõ quả, rõ lộc. Lộc non chơi tết rất đẹp, từ giờ đến tết, lộc có thể dài hơn một gang tay, nhìn là thấy lộc đến nhà”, chị Hương nói.

Sau khoảng nửa tháng tỉa lá, các cành bưởi sẽ bật mầm, người trồng phải tính đúng thời gian để khách hàng mang về chơi tết ẢNH: HUY HẬU

Để cây ra lộc đúng dịp tết Nguyên đán, người trồng phải canh rất kỹ khâu tuốt lá. Thông thường, bưởi được cắt toàn bộ lá từ đầu tháng 11 âm lịch. Việc tuốt lá giúp cây tập trung dinh dưỡng để bật lộc non đúng dịp tết, thậm chí ra hoa sớm, tạo điểm nhấn đặc biệt cho cây.

Chị Hương tiết lộ, chăm sóc những chậu bưởi trụi lá không quá cầu kỳ. Sau khi tuốt lá, cây được tưới nước đều đặn mỗi ngày một lần, chế độ chăm sóc cơ bản gần như không khác bưởi cảnh thông thường. Điều quan trọng nhất vẫn là canh thời điểm tuốt lá chính xác, nếu sớm hoặc muộn đều ảnh hưởng đến độ đẹp của lộc non ngày tết.

Những cây này đều được khách đặt từ trước, sau đó nhà vườn mới thực hiện tuốt lá ẢNH: HUY HẬU

Nữ chủ vườn cho rằng, dòng bưởi trụi lá ngày càng được ưa chuộng bởi giá bán khá “mềm” so với nhiều tác phẩm bưởi cổ thụ khác. Năm nay, nhà vườn của chị bán ra thị trường những chậu bưởi trụi lá có giá từ vài triệu đến 10 triệu đồng/cây. Giá tiền này phù hợp với nhiều gia đình, cơ quan, cửa hàng muốn tìm một cây cảnh tết độc đáo nhưng không quá tốn kém.

Cây bưởi trụi lá này được nhà vườn bán với giá 10 triệu đồng ẢNH: HUY HẬU

“Có khách chơi năm đầu thấy lạ, năm sau lại quay lại đặt tiếp. Vì cây không lá nên rất gọn, không rụng lá, quả và lộc nhìn lúc nào cũng nổi bật”, chị Hương chia sẻ thêm.