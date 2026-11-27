Tối 26.11, sự kiện khai mạc Tuần lễ thời trang quốc tế Việt Nam 2026 diễn ra tại Cung thể thao Quần Ngựa (Hà Nội). Trên thảm đỏ, sự xuất hiện của dàn mỹ nhân phim Việt giờ vàng như NSND Thu Hà, NSND Minh Hòa, diễn viên Hồng Diễm, NSƯT Việt Anh - Quỳnh Nga… gây chú ý.

Phong cách trẻ trung của NSND Thu Hà

Trong dàn khách mời, sự xuất hiện của NSND Thu Hà được nhiều người quan tâm. Tại khu vực thảm đỏ, cô gây chú ý với thiết kế trẻ trung, kết hợp giữa yếu tố truyền thống và hiện đại. Ở tuổi U.60, nữ nghệ sĩ vẫn giữ được vóc dáng thon thả, nhan sắc trẻ trung. Sự góp mặt của cô tại thảm đỏ khiến nhiều người bồi hồi nhớ đến những vai diễn từng làm nên tên tuổi như Lá ngọc cành vàng, Đêm hội Long Trì, Tóc gió thôi bay...

NSND Thu Hà gây ấn tượng với diện mạo trẻ trung trong áo khoác nhung vàng tay loe, phối chân váy da ngắn và boots cao cổ Ảnh: BTC

Mang thông điệp #FashionInMotion, Tuần lễ thời trang quốc tế Việt Nam đánh dấu những chuyển động không ngừng của dòng chảy sáng tạo đương đại, nơi thời trang không ngừng biến chuyển và bản sắc cá nhân được tôn vinh. Sự góp mặt của dàn sao Việt như cách để ủng hộ các nhà thiết kế trong hành trình đưa đứa con tinh thần đến với giới mộ điệu.

Top 3 Hoa hậu Việt Nam 2024 rạng rỡ khoe sắc trong loạt đầm dạ hội dáng dài bay bổng mang 3 gam màu hồng cánh sen, xanh lục bảo và vàng tươi Ảnh: BTC

Hồng Diễm vẫn trung thành với phong cách thanh lịch khi xuất hiện tại các hoạt động giải trí. Trong khi đó, Lan Phương gây chú ý khi đưa con gái đến dự sự kiện. Dù bận rộn với công việc song nữ diễn viên vẫn nỗ lực cân bằng thời gian cho các con sau sóng gió hôn nhân Ảnh: BTC

NSND Minh Hòa đầy quý phái trong thiết kế đầm nhung đỏ rượu vang thêu hoa nổi, kết hợp áo choàng nhung đen sang trọng. Cô gây ấn tượng với khán giả qua các dự án phim như Thương ngày nắng về, Hành trình công lý... Ảnh: BTC

NSƯT Việt Anh "hộ tống" diễn viên Quỳnh Nga đến dự sự kiện. Trong khi nam nghệ sĩ ghi điểm với vẻ ngoài lịch lãm, phóng khoáng trong bộ suit đen thì "cá sấu chúa" lại đầy kiêu sa trong thiết kế đầm cổ yếm đính sequin bạc lấp lánh, kết hợp cùng khăn choàng lông vũ Ảnh: BTC

NSND Trọng Trinh cùng diễn viên Thanh Hương, Hoa hậu Ngọc Hân và dàn gương mặt quen thuộc của phim truyền hình giờ vàng mang đến những lựa chọn đa phong cách, từ áo dài sắc vàng, suit thanh lịch đến trang phục da cá tính Ảnh: BTC