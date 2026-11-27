Tối 26.11, sự kiện khai mạc Tuần lễ thời trang quốc tế Việt Nam 2026 diễn ra tại Cung thể thao Quần Ngựa (Hà Nội). Trên thảm đỏ, sự xuất hiện của dàn mỹ nhân phim Việt giờ vàng như NSND Thu Hà, NSND Minh Hòa, diễn viên Hồng Diễm, NSƯT Việt Anh - Quỳnh Nga… gây chú ý.
Phong cách trẻ trung của NSND Thu Hà
Trong dàn khách mời, sự xuất hiện của NSND Thu Hà được nhiều người quan tâm. Tại khu vực thảm đỏ, cô gây chú ý với thiết kế trẻ trung, kết hợp giữa yếu tố truyền thống và hiện đại. Ở tuổi U.60, nữ nghệ sĩ vẫn giữ được vóc dáng thon thả, nhan sắc trẻ trung. Sự góp mặt của cô tại thảm đỏ khiến nhiều người bồi hồi nhớ đến những vai diễn từng làm nên tên tuổi như Lá ngọc cành vàng, Đêm hội Long Trì, Tóc gió thôi bay...
Mang thông điệp #FashionInMotion, Tuần lễ thời trang quốc tế Việt Nam đánh dấu những chuyển động không ngừng của dòng chảy sáng tạo đương đại, nơi thời trang không ngừng biến chuyển và bản sắc cá nhân được tôn vinh. Sự góp mặt của dàn sao Việt như cách để ủng hộ các nhà thiết kế trong hành trình đưa đứa con tinh thần đến với giới mộ điệu.
Hồng Diễm vẫn trung thành với phong cách thanh lịch khi xuất hiện tại các hoạt động giải trí. Trong khi đó, Lan Phương gây chú ý khi đưa con gái đến dự sự kiện. Dù bận rộn với công việc song nữ diễn viên vẫn nỗ lực cân bằng thời gian cho các con sau sóng gió hôn nhân
Ảnh: BTC
Diễn viên Thanh Sơn tinh giản với áo khoác kaki phối quần âu. Thời gian qua, ngoài lĩnh vực phim truyền hình, anh còn tham gia nhiều dự án điện ảnh, trong đó có Hẹn em ngày nhật thực, Án mạng karaoke... Cũng tại sự kiện, khoảnh khắc hội ngộ giữa NSƯT Quang Thắng và diễn viên Kim Oanh được nhiều người quan tâm
Ảnh: BTC
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