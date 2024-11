Bất ngờ với 2 tin vui cùng lúc cho người thích ăn chay

Giờ đây, 2 nghiên cứu mới được công bố trong tháng 10 vừa qua đã phát hiện 2 lợi ích quan trọng của chế độ ăn chay, theo chuyên san Medical News Today.

Các nhà nghiên cứu mới đây đã xem xét các tài liệu về các chế độ ăn chay và tác động của chúng đối với bệnh tiểu đường và bệnh tim.

Hai nghiên cứu mới do Đại học California, Irvine (Mỹ) thực hiện gồm một nghiên cứu về bệnh tiểu đường loại 2, được công bố trên tạp chí y khoa Advances in Nutrition, và nghiên cứu thứ hai về bệnh tim - được công bố trên tạp chí của Hiệp hội Tim mạch dự phòng Mỹ American Journal of Preventive Cardiology.

Nghiên cứu mới đã phát hiện 2 lợi ích quan trọng của chế độ ăn chay Ảnh: Pexels

Cả hai nghiên cứu đều được tài trợ bởi Viện Dinh dưỡng và ăn kiêng Mỹ và một số tổ chức liên quan.

Nghiên cứu 1: Chế độ ăn chay có thể giúp kiểm soát bệnh tiểu đường loại 2

Trong một đánh giá có hệ thống và phân tích tổng hợp, các nhà nghiên cứu đã xem xét 7 thử nghiệm về chế độ ăn chay và thuần chay để điều trị cho người lớn mắc bệnh tiểu đường loại 2.

Những nghiên cứu này kéo dài trung bình 26 tuần, bao gồm 770 người tham gia chủ yếu ở độ tuổi từ 44 đến 61.

Chế độ ăn chay thường kiêng thịt, gia cầm và hải sản, và ăn thuần chay kiêng thêm trứng và sữa. Trong bài đánh giá này, từ "ăn chay" bao gồm cả hai chế độ ăn.

Kết quả cho thấy chế độ ăn chay hỗ trợ kiểm soát lượng đường trong máu, giảm chỉ số đường huyết trung bình HbA1c 0,40%, giảm thuốc điều trị tiểu đường và có thể cải thiện độ nhạy insulin khoảng 10% so với "ăn mặn"; đồng thời, cũng giảm chỉ số khối cơ thể 0,96, theo Medical News Today.

Các đánh giá khoa học trước đây về bệnh tiểu đường loại 2 cũng hỗ trợ những kết quả này.

Chế độ ăn chay hỗ trợ kiểm soát lượng đường trong máu, giảm chỉ số đường huyết trung bình HbA1c 0,40%, giảm thuốc điều trị tiểu đường và có thể cải thiện độ nhạy insulin khoảng 10% so với "ăn mặn" Ảnh: Pexels

Nghiên cứu 2: Chế độ ăn chay có thể chống lại bệnh tim mạch

Trong nghiên cứu thứ 2, các nhà nghiên cứu đã tiến hành tổng hợp 21 đánh giá có hệ thống để phân tích chế độ ăn chay, ăn chay trường và không ăn chay tác động thế nào đến sức khỏe tim mạch và các yếu tố nguy cơ.

Phân tích này chỉ bao gồm các đánh giá từ năm 2018 trở đi để đảm bảo thông tin cập nhật hơn, chủ yếu gồm những người khỏe mạnh từ 18 tuổi trở lên.

Kết quả đã phát hiện chế độ ăn chay giúp giảm 15% tỷ lệ mắc bệnh tim mạch và 8% nguy cơ tử vong do bệnh tim mạch, so với không ăn chay, theo Medical News Today.

Đặc biệt, chế độ ăn thuần chay giúp cải thiện các yếu tố nguy cơ tim mạch chuyển hóa, giúp giảm cả huyết áp, mức cholesterol xấu, mức chất béo trung tính triglyceride và cả chỉ số khối cơ thể.

Những người ăn chay cũng có mức protein phản ứng C thấp hơn, một dấu hiệu viêm thường tăng cao ở bệnh tim mạch.

Các tác giả kết luận rằng chế độ ăn chay có khả năng làm giảm tỷ lệ mắc bệnh tim mạch. Tuy nhiên, để chắc chắn, họ kêu gọi nhiều thử nghiệm hơn để khám phá tác dụng bảo vệ của chế độ ăn chay đối với sức khỏe tim mạch.