Bất ngờ với khối tài sản khủng của Jang Won Young ở tuổi 22

Jang Won Young hiện được xem là một trong những thần tượng trẻ có sức mạnh tài chính đáng chú ý của Kpop. Sở hữu độ nhận diện cá nhân cao cùng thành công từ các hoạt động của nhóm nhạc IVE, nữ ca sĩ đã xây dựng khối tài sản đáng nể khi nguồn thu ngày càng đa dạng.

Nguồn thu lớn từ quảng cáo và âm nhạc

Sinh năm 2004, Jang Won Young lần đầu thu hút sự chú ý rộng rãi vào năm 2018 khi tham gia chương trình sống còn Produce 48 ở tuổi 14. Sau khi giành vị trí số một, cô trở thành thành viên trung tâm của nhóm nhạc dự án IZ*ONE và hoạt động cùng nhóm cho đến tháng 4.2021. Tháng 12 cùng năm, Jang Won Young trở lại với tư cách thành viên IVE. Chỉ trong thời gian ngắn, cô nhanh chóng vươn lên trở thành một trong những gương mặt nổi bật nhất của thế hệ thần tượng Kpop thứ tư.

Jang Won Young được mệnh danh là "công chúa Kpop" khi sở hữu độ nhận diện cao và sức hút thương mại nổi bật Ảnh: Reuters

Sự nghiệp ngày càng phát triển được cho là mang về cho Jang Won Young khoản thu nhập cá nhân đáng kể. Theo số liệu được Auto Tribune dẫn lại, riêng năm 2023, nữ thần tượng có thu nhập cá nhân ước tính khoảng 2,5 tỉ won. Trong khi đó, Idol Net Worth ước tính tổng tài sản tích lũy của cô đã vượt 6 triệu USD. Một trong những nguồn thu quan trọng nhất của Jang Won Young đến từ quảng cáo và các hoạt động thương mại. Đến cuối năm 2025, cô được cho là nằm trong nhóm thần tượng Kpop sở hữu nhiều hợp đồng quảng cáo cá nhân nhất, khi đại diện hoặc giữ vai trò đại sứ cho hơn 21 thương hiệu thuộc nhiều lĩnh vực như thời trang, trang sức, làm đẹp và công nghệ.

Jang Won Young từng hợp tác với nhiều thương hiệu quốc tế lớn như Miu Miu, Bvlgari, Tommy Jeans và Dyson. Việc liên tục xuất hiện trong các chiến dịch lớn cùng độ nhận diện thương hiệu cao giúp quảng cáo trở thành nguồn thu ổn định và đáng kể của nữ ca sĩ. Bên cạnh các hợp đồng thương mại, âm nhạc vẫn là nguồn thu cốt lõi của Jang Won Young với tư cách thành viên IVE. Những album như I've IVE và I'VE MINE đạt doanh số hàng triệu bản, mang lại doanh thu lớn từ bán đĩa và các nền tảng nghe nhạc trực tuyến. Jang Won Young cũng trực tiếp tham gia sáng tác một số ca khúc, qua đó có thêm nguồn thu từ tiền bản quyền. Các chuyến lưu diễn của IVE tại châu Á, châu Âu và châu Mỹ cũng đóng góp đáng kể vào thu nhập thông qua doanh thu bán vé và hàng hóa lưu niệm.

Ngoài ra, công việc dẫn chương trình và tham dự sự kiện cũng mang lại nguồn thu đều đặn. Jang Won Young từng đảm nhận vai trò MC của chương trình âm nhạc Music Bank trên KBS và nhiều lễ trao giải lớn, trong đó có Asia Artist Awards. Việc thường xuyên xuất hiện trên truyền hình và tại các sự kiện quốc tế không chỉ duy trì sức nóng tên tuổi mà còn giúp cô gia tăng thu nhập.

Một trong những dấu hiệu rõ ràng nhất cho thấy tiềm lực tài chính của Jang Won Young là thương vụ bất động sản cao cấp vào năm 2025.

Nữ ca sĩ được cho là đã mua một căn hộ hạng sang trị giá 13,7 tỉ won tại Lucid House, nằm trong khu UN Village ở Hannam-dong, Seoul (Hàn Quốc). Đây là khu vực nổi tiếng với những bất động sản đắt đỏ và thường được nhiều ngôi sao, doanh nhân giàu có lựa chọn sinh sống.

Thành công tài chính của Jang Won Young phản ánh sự kết hợp giữa sự nghiệp âm nhạc ổn định và sức mạnh thương hiệu cá nhân. Không chỉ duy trì vị thế trong IVE, cô còn tận dụng tốt sức ảnh hưởng ở lĩnh vực quảng cáo, thời trang và truyền hình. Ở tuổi 22, Jang Won Young đã trở thành một trong những thần tượng thế hệ mới có khả năng kiếm tiền nổi bật, trong khi sự nghiệp và tiềm năng thương mại vẫn được đánh giá còn nhiều dư địa phát triển.