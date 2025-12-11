Bất ngờ với nhân vật của năm 2025

Tạp chí Time đã công bố trên chương trình truyền hình TODAY ngày 11.12 rằng họ đã công nhận tầm ảnh hưởng mạnh mẽ của trí tuệ nhân tạo (AI) bằng cách chọn "những kiến trúc sư của AI" là Nhân vật của năm 2025. Sự công nhận này phản ánh việc công nghệ AI đã trở nên phổ biến trong hầu hết mọi khía cạnh của đời sống trong năm nay.

Những kiến trúc sư của AI đã trở thành Nhân vật của năm của tạp chí Time ẢNH: REUTERS

"Năm nay là năm mà chúng tôi cảm thấy những người đang thiết kế, tưởng tượng và xây dựng trí tuệ nhân tạo đã ngừng tranh luận về cách tạo ra công nghệ này và bắt đầu chạy đua để triển khai nó. Hậu quả đối với xã hội là vô cùng lớn", Tổng biên tập Time Sam Jacobs nói trên chương trình TODAY.

Trong bài viết trang bìa, Time vinh danh những con người đang xây dựng, thiết kế và định hình AI, bao gồm cả những tên tuổi lớn đang truyền bá cho công nghệ này lẫn những người làm việc thầm lặng phía sau chịu trách nhiệm tạo ra nó.

"Điều này khiến tôi nhớ đến Thời kỳ Mạ vàng (Gilded Age, cuối thập niên 1870 đến cuối thập niên 1890 tại Mỹ). Tôi nghĩ rằng kể từ đó đến nay chưa bao giờ có nhiều quyền lực tập trung vào tay một nhóm cá nhân nhỏ đến như vậy. Và chúng ta đều biết lúc đó đã xảy ra chuyện gì: tiến bộ đáng kinh ngạc, nhưng đồng thời cũng là bất bình đẳng khủng khiếp", ông Jacobs nói.

Năm nay Time có 2 trang bìa, đều là tranh minh họa và có sự xuất hiện của các lãnh đạo công nghệ và AI nổi bật. Giám đốc sáng tạo của Time D.W. Pine giải thích rằng 2 họa sĩ, "mỗi người đã tạo ra một hình ảnh thể hiện sự đối lập mà AI tạo ra: con người đối đầu với máy móc".

Nhân vật của năm 2025 được hiển thị trên hai trang bìa của Time ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH TIME.COM

Bìa thứ nhất mô phỏng lại bức ảnh "Bữa trưa trên tòa nhà chọc trời" nổi tiếng, với sự xuất hiện của các nhân vật Mark Zuckerberg của Meta, Lisa Su của AMD, Elon Musk của xAI, Jensen Huang của Nvidia, Sam Altman của OpenAI, Demis Hassabis của Deepmind Technologies, Dario Amodei của Anthropic và Fei-Fei Li của Viện AI hướng đến con người Stanford. Bìa thứ hai thể hiện một công trình AI đang được xây dựng và cũng có các nhân vật nói trên.

Nhân vật của năm do tạp chí Time bình chọn không phải là một giải thưởng vinh danh, mà là sự ghi nhận dành cho cá nhân, nhóm người, ý tưởng hoặc sự vật đã có ảnh hưởng lớn nhất đến các sự kiện trong năm, theo hướng tích cực lẫn tiêu cực.

Trước đây, Time từng chọn những cột mốc công nghệ làm nhân vật của năm. Năm 1982, Time chọn "The Computer" (máy tính) là máy móc của năm, lần đầu tiên trong lịch sử một vật thể được vinh danh. Điều này đánh dấu việc máy tính cá nhân (PC) bắt đầu phổ biến và đi vào hàng triệu hộ gia đình Mỹ. Năm 2006, Time chọn "You" (bạn) làm nhân vật của năm khi mạng internet phát triển bùng nổ, thúc đẩy kết nối toàn cầu và các nhà sáng tạo nội dung bắt đầu trỗi dậy.