Những phụ nữ quyền lực nhất thế giới năm 2025

Năm nay, bảng xếp hạng thường niên bao gồm 100 người phụ nữ quyền lực từ 25 quốc gia trên thế giới.

Dẫn đầu bảng xếp hạng là Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen. Đứng ngay sau là Chủ tịch Ngân hàng Trung ương châu Âu Christine Lagarde.

Họ cùng nhau dẫn dắt châu Âu vượt qua những cuộc khủng hoảng chồng chéo, khi những quyết sách của họ về năng lượng, quốc phòng và chính sách tiền tệ quyết định liệu lục địa này sẽ gắn kết hay tan rã. Đây là năm thứ 4 liên tiếp họ dẫn đầu danh sách này.

Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen (ảnh phải) và Chủ tịch Ngân hàng Trung ương châu Âu Christine Lagarde (ảnh trái) ẢNH: REUTERS

Xếp thứ 3 trong danh sách là bà Sanae Takaichi, nữ thủ tướng đầu tiên của Nhật Bản, người điều hành nền kinh tế trị giá 4.200 tỉ USD. Những quyết sách của bà sẽ góp phần định hình cục diện quyền lực tại Đông Á và ảnh hưởng trực tiếp đến sự ổn định của chuỗi sản xuất toàn cầu.

Trong khi đó, Thủ tướng Ý Giorgia Meloni xếp thứ 4, tụt 1 hạng so với năm 2024. Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum đứng ở vị trí thứ 5, trong bối cảnh Mexico trở thành trung tâm của quá trình tái cấu trúc chuỗi cung ứng tại Bắc Mỹ.

Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi Ảnh: Reuters

Ở lĩnh vực công nghệ, bà Lisa Su, Tổng giám đốc của Tập đoàn AMD, giữ vị trí thứ 10. Bà đóng vai trò chiến lược trong ngành bán dẫn, lĩnh vực quyết định trực tiếp tốc độ phát triển của AI toàn cầu. Cùng lĩnh vực, xếp hạng thứ 50 là bà Sarah Friar, Giám đốc tài chính của OpenAI và xếp hạng thứ 73 là bà Daniela Amodei, đồng sáng lập kiêm Chủ tịch của Anthropic.

Ngoài ra, Taylor Swift dẫn đầu lĩnh vực văn hóa - giải trí, giữ hạng 21. Năm nay, nữ ca nhạc sĩ tiếp tục gây dấu ấn với khối tài sản ròng lên đến 1,6 tỉ USD cùng những chuyến lưu diễn Eras nổi tiếng toàn cầu.

Kim Kardashian (xếp thứ 71) là gương mặt mới đang gây chú ý khi huy động được 225 triệu USD cho thương hiệu thời trang SKIMS. Xếp thứ 100 trong danh sách là nhóm nữ diễn viên của bộ phim “KPop Demon Hunters” trên Netflix. Họ sở hữu lượng người hâm mộ ở rất nhiều độ tuổi, giới tính và quốc gia, thống trị xu hướng văn hóa đại chúng năm 2025, theo Forbes.

Những người phụ nữ được nêu tên trong bảng xếp hạng năm nay đại diện cho 6 hạng mục, gồm kinh doanh, công nghệ, tài chính, truyền thông - giải trí, chính trị - chính sách, và hoạt động từ thiện. Forbes đã áp dụng 4 tiêu chí để xác định thứ hạng trong danh sách, gồm quyền lực - tiền bạc, truyền thông, tác động và phạm vi ảnh hưởng.

“Trong bối cảnh cấu trúc quyền lực toàn cầu thay đổi nhanh chóng, những gương mặt xuất hiện trong danh sách năm nay đang dẫn dắt các nền tảng, chính sách và vốn đầu tư, định hình lại các ngành công nghiệp và những nền kinh tế quan trọng nhất thế giới”, theo bà Moira Forbes, Phó chủ tịch điều hành của Forbes.

“Từ công nghệ và tài chính đến chính sách và văn hóa, những người phụ nữ này không chỉ dẫn đầu trong thời kỳ đầy biến động, mà còn quyết định nơi quyền lực được xây dựng và triển khai trong tương lai”, bà nhấn mạnh.