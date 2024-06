Bất ngờ với những cách tiếp sức thí sinh đầy sáng tạo

Tận dụng chuyên môn để tiếp sức

Nhóm sinh viên tình nguyện thuộc Trường ĐH Y - dược TP.HCM đã sáng tạo poster với các hình ảnh vui nhộn để động viên thí sinh trước giờ thi. Nội dung các poster là những hình ảnh và thông điệp ý nghĩa của tuổi trẻ trao gửi đến thí sinh.

Những móc khóa hình cỏ 4 lá được sinh viên tình nguyện tự tay làm để gửi tặng thí sinh như lời chúc may mắn P.T

Ngoài ra, do là sinh viên ngành y - dược nên việc xử lý các tình huống phát sinh về sức khỏe của thí sinh cũng như phụ huynh là một phần trong nhiệm vụ của các tình nguyện viên này. Các bạn đã chuẩn bị sẵn băng gạc, thuốc sát trùng… để ứng phó những tình huống bất ngờ.

Còn các sinh viên thuộc nhóm ngành giáo dục mầm non thì tự tay làm những chiếc móc khóa may mắn để gửi tặng thí sinh. Võ Phạm Ngọc Vy, sinh viên Trường CĐ Sư phạm Trung ương, thuộc đội Tiếp sức mùa thi khu vực TP.Thủ Đức và Q.10 (TP.HCM), chia sẻ: "Nhóm của mình đã tự tay làm hơn 500 móc khóa với hình cỏ 4 lá bằng vải nỉ, tượng trưng cho sự may mắn, để tặng thí sinh. Những chiếc móc khóa được các bạn chăm chút từng chi tiết với hy vọng tiếp thêm động lực, sự may mắn cho thí sinh trong mùa thi năm nay".

Nhận được món quà bất ngờ đầy ý nghĩa, Huỳnh Nguyên Hạo, học sinh lớp 12A2, Trường THPT Dương Văn Thì (TP.Thủ Đức), thích thú bày tỏ: "Khi nhận được móc khóa cỏ 4 lá này, em nghĩ các bài thi của em sẽ đạt được điểm cao".

Cũng phát huy thế mạnh của mình là ngoại ngữ, các sinh viên Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn TP.HCM thuộc đội hình Tiếp sức mùa thi phụ trách khu vực ở Q.1 đã thiết kế những bảng cổ vũ đa ngôn ngữ (tiếng Anh, Pháp, Đức, Nga và Ả Rập) rất ấn tượng.

Thí sinh check-in tại khung ảnh do sinh viên tình nguyện sáng tạo Quốc Khang

Những món quà tinh thần dành tặng thí sinh

Tại các điểm thi thuộc khu vực Q.4, Q.7 và 2 huyện Cần Giờ, Nhà Bè (TP.HCM), sinh viên tình nguyện tham gia Tiếp sức mùa thi gửi đến thí sinh những câu chúc được ghi trên các que kem gỗ, hoa giấy… sặc sỡ sắc màu. Nguyễn Bình, đội trưởng đội hình Tiếp sức mùa thi của Trường ĐH Nguyễn Tất Thành, cho biết có rất nhiều câu chúc độc, lạ, hài hước và ý nghĩa gửi tặng thí sinh với mong muốn các em làm bài thi thật tốt.

Che mưa cho thí sinh vào phòng thi Thảo Phương

Tại khu vực điểm thi Trường THPT Trần Văn Giàu, Q.Bình Thạnh (TP.HCM), đội hình sinh viên tình nguyện đã chuẩn bị kế hoạch cổ vũ tinh thần cho thí sinh rất độc đáo và đầy màu sắc, trong đó có thể kể đến khung ảnh check-in thủ công được sinh viên tình nguyện tự tay thiết kế và tô vẽ.

Phan Khả Thy, sinh viên Học viện Cán bộ TP.HCM - tình nguyện viên tại điểm Trường THPT Trần Văn Giàu, cho biết: "Chúng em lấy ý tưởng từ khung ảnh trên mạng xã hội Instagram và thiết kế thành một tấm bảng với các chi tiết, hình vẽ được đội hình tự tay thực hiện. Mục đích là giúp các bạn thí sinh lưu lại những hình ảnh đẹp trong kỳ thi rất quan trọng của cuộc đời".

Cũng là một trong các đội hình đầu tư nhiều ý tưởng và sự khéo tay vào hoạt động tiếp sức, tại điểm Trường THCS-THPT Diên Hồng (Q.10) và Trường THPT Lê Quý Đôn (Q.3), tình nguyện viên chuẩn bị nhiều gói quà cùng các tấm giấy ghi chú nhỏ xinh để tiếp thêm năng lượng cho thí sinh.

Võ Thị Mộng Quỳnh, sinh viên Trường ĐH Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM, chia sẻ: "Các món quà nhỏ này nhằm khích lệ, động viên tinh thần thí sinh sau khi tham dự kỳ thi. Sau khi trao quà tận tay thí sinh, mình rất hạnh phúc vì thấy được sự vui vẻ của các bạn. Mình nghĩ chúng mình đã hỗ trợ phần nào trong việc cởi bỏ những lo lắng và áp lực sau khi thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT".

Tặng báo Thanh Niên cho phụ huynh tại một điểm thi Nam Long CẢM ƠN CÁC ĐƠN VỊ TẶNG BÁO CHO THÍ SINH VÀ PHỤ HUYNH Nhằm giúp học sinh nắm bắt thông tin về định hướng nghề nghiệp tương lai, công tác tiếp sức mùa thi (hỗ trợ chỗ ở, cơm nước, giúp đỡ thí sinh đi lại miễn phí, học bổng, vững vàng tâm lý vào phòng thi…), trong các ngày diễn ra kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024, Báo Thanh Niên đã nhận được sự hỗ trợ của quý doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân đặt mua báo Thanh Niên tặng thí sinh và phụ huynh. Báo Thanh Niên xin cảm ơn: Tổng công ty Cấp nước Sài Gòn Sawaco; Tập đoàn Thiên Long; Trường ĐH Nguyễn Tất Thành; Phân hiệu Trường ĐH Thủy Lợi tại tỉnh Bình Dương. Báo Thanh Niên đã cử đội ngũ nhân viên phát miễn phí cho thí sinh và phụ huynh tại một số điểm thi trong những ngày qua. Nam Long

Tiếp sức bất kể mưa nắng Thời tiết thất thường nên khi đi tiếp sức thí sinh, các sinh viên tình nguyện đã chuẩn bị sẵn ô, áo mưa và khi cần thì những tấm băng rôn cũng được sử dụng để che mưa cho thí sinh. Mặc kệ trời mưa to, Phạm Công Anh, sinh viên Trường ĐH Văn Hiến, tham gia tiếp sức tại điểm thi Trường THPT Nguyễn Thượng Hiền (Q.Tân Bình), chạy tới chạy lui che chắn cho các thí sinh vào sân trường. Công Anh chia sẻ: "Lúc đó mình chỉ nghĩ làm thế nào để thí sinh không bị ướt, còn bản thân dầm mưa một chút cũng chẳng sao". Lê Thị Kim Hồng, đội trưởng Tiếp sức mùa thi tại điểm Trường THPT Nguyễn Thượng Hiền (Q.Tân Bình ), cũng chia sẻ: "Thời tiết thất thường, có thể mưa bất cứ lúc nào nên tụi mình đã chuẩn bị sẵn ô và áo mưa để có thể kịp thời hỗ trợ thí sinh". Dương Thị Hà Vy, tình nguyện viên cũng tại điểm thi Trường THPT Nguyễn Thượng Hiền, bày tỏ: "Dù trời nắng hay mưa thì tụi mình vẫn luôn sát cánh cùng thí sinh. Nhìn thấy thí sinh cười tươi khi được tình nguyện viên chúng mình cổ vũ, hỗ trợ, mình vui lắm". Thảo Phương