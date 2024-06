Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2024: Đề thi có gì khác biệt?

Không lơ là, chủ quan, cần có kịch bản dự phòng

Với một kỳ thi trên diện rộng, vốn phức tạp và nhạy cảm như kỳ thi tốt nghiệp THPT, tôi mong các địa phương sẽ quán triệt quyết liệt tinh thần không lơ là để thực hiện nhiệm vụ tốt hơn. Chỉ dựa vào kinh nghiệm dễ gây chủ quan và dẫn tới sai sót. Tiếp tục rà soát kỹ lưỡng các điều kiện, nội dung, nhiệm vụ và đặc biệt là có kịch bản dự phòng, để trong bất kỳ tình huống nào cũng không bị động.

Ông Phạm Ngọc Thưởng (Thứ trưởng Bộ GD-ĐT)

Đảm bảo cấp cứu y tế, chủ động các phương án

Bộ Y tế đã chỉ đạo các sở y tế xây dựng kế hoạch cụ thể về công tác y tế phục vụ kỳ thi, đảm bảo cấp cứu y tế, chủ động các phương án. Về công tác trực cấp cứu, khám chữa bệnh, Bộ Y tế cũng đề nghị các địa phương phân công các kíp trực cấp cứu, khám chữa bệnh tại tất cả các điểm thi, trực đúng theo quy định. Các bệnh viện tại địa phương chuẩn bị sẵn sàng tiếp nhận và cấp cứu người bệnh.

Ông Trần Văn Thuấn (Thứ trưởng Bộ Y tế)

Đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn cho kỳ thi

Bộ Công an đã ban hành kế hoạch chỉ đạo các đơn vị công an địa phương đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn cho kỳ thi. Đến nay, 100% các đơn vị liên quan đã xây dựng kế hoạch bám sát chỉ đạo của Bộ Công an về đảm bảo an ninh, an toàn cho kỳ thi.

Đại tá Nguyễn Huy Khích (Phó cục trưởng Cục An ninh chính trị nội bộ - Bộ Công an)

100% điểm thi có đội hình thanh niên tình nguyện

T.Ư Đoàn đã thành lập 1.593 đội hình tiếp sức mùa thi tại các điểm thi trên toàn quốc, với hơn 58.700 tình nguyện viên. Các tình nguyện viên sẽ phối hợp lực lượng chức năng trong phân luồng giao thông tại điểm thi, hỗ trợ TS tìm phòng thi, làm thủ tục dự thi, cấp phát nước uống, suất ăn miễn phí, hỗ trợ TS có hoàn cảnh khó khăn đến điểm thi an toàn. Tại 100% điểm thi đều có đội hình thanh niên tình nguyện túc trực hỗ trợ TS.

Anh Ngô Văn Cương (Bí Thư T.Ư Đoàn)