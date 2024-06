Nắm tình hình trên không gian mạng, bảo đảm an ninh cho kỳ thi tốt nghiệp THPT

Ngày 25.6, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đơn vị đã chủ động xây dựng kế hoạch, phân công nhiệm vụ cụ thể đến công an các đơn vị, địa phương; phối hợp với Sở GD-ĐT Đắk Lắk, các cơ quan liên quan xây dựng phương án bảo đảm các điều kiện an ninh phục vụ kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 trên địa bàn.

Theo đó, Công an tỉnh Đắk Lắk yêu cầu các đơn vị công an nắm chắc tình hình, chủ động phát hiện và xử lý các biểu hiện tiêu cực như thi hộ, thi thuê, gian lận trong thi cử, vi phạm quy chế thi tại các điểm thi. Tổ chức rà soát, nắm tình hình trên không gian mạng, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý các đối tượng có hành vi sản xuất, mua bán, trao đổi, sử dụng các thiết bị công nghệ cao trên mạng internet nhằm mục đích gian lận trong kỳ thi. Tăng cường công tác kiểm tra an ninh, an toàn thông tin khu vực in, sao đề thi, phòng chấm thi bảo đảm không có thiết bị có khả năng thu, phát tín hiệu hoặc truyền đưa thông tin; kiểm soát chặt chẽ người và đồ vật khu vực in, sao đề thi, khu vực chấm thi.

Lãnh đạo Sở GD-ĐT Đắk Lắk họp triển khai công tác chuẩn bị kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 SỞ GD-ĐT ĐẮK LẮK

Cùng với đó, lực lượng an ninh tổ chức nắm tình hình trên không gian mạng, kịp thời phát hiện các đối tượng có hành vi tung tin thất thiệt gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng đến công tác đảm bảo an ninh, an toàn và tính nghiêm minh, nghiêm túc của kỳ thi.

Công an tỉnh Đắk Lắk cũng cho biết đã chỉ đạo các phòng nghiệp vụ phối hợp với công an huyện, thị xã, thành phố tăng cường công tác quản lý các đối tượng hình sự, ma túy, tệ nạn xã hội, kiên quyết không để các đối tượng lợi dụng kỳ thi để trộm cắp, cướp giật tài sản của cán bộ, giáo viên, học sinh, phụ huynh học sinh cũng như các hành vi gây rối, gây mất an ninh, trật tự tại các điểm thi. Phân công lực lượng CSGT tham gia hướng dẫn, điều tiết, phân luồng giao thông vào đầu giờ và kết thúc mỗi buổi thi; đồng thời, tạo điều kiện tốt nhất để thí sinh và phụ huynh học sinh đến điểm thi an toàn, thuận lợi.

Cùng ngày, Sở GTVT Đắk Lắk cho biết đã gửi công văn đến các ban quản lý dự án, UBND các huyện, thị xã, thành phố; các nhà thầu thi công công trình trên các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ do Sở GTVT quản lý về việc chủ động ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai phục vụ kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024.

Theo đó, Sở đề nghị các đơn vị liên quan huy động toàn bộ lực lượng, phương tiện, thiết bị để hốt đất, đá sạt lở ta luy dương tại những vị trí đang bị sụt lở gây ách tắc giao thông, bảo đảm an toàn cho các phương tiện tham gia giao thông; khơi thông các vị trí tắc cống, rãnh dọc để thoát nước kịp thời không để tình trạng mặt đường bị ngập úng, nước chảy tràn qua mặt đường.

Đồng thời, tập trung kiểm tra, rà soát các khu vực có nguy cơ ngập lụt, sụt lở đất, lũ quét để có phương án xử lý và phân luồng giao thông từ xa; khi xảy ra ách tắc giao thông phải có phương án xử lý kịp thời không để kéo dài làm ảnh hưởng công tác tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT 2024.

Theo ông Phạm Đăng Khoa, Giám đốc Sở GD-ĐT Đắk Lắk, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 tại tỉnh này có 1 hội đồng thi với 33 điểm thi chính thức, 37 điểm thi dự phòng đặt tại 15 huyện, thị xã, thành phố. Có 893 phòng thi chính thức, 66 phòng thi dự phòng; 20.934 thí sinh đăng ký dự thi; 3.024 cán bộ tham gia coi thi, giám sát và phục vụ tại các điểm thi. Sở đã chỉ đạo các cơ sở giáo dục, các điểm thi tích cực chuẩn bị về mọi mặt để tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 đảm bảo an toàn, nghiêm túc và chất lượng.