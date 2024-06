Thi tốt nghiệp THPT 2024: Những lưu ý thí sinh không thể bỏ qua

"C ỔNG MỀM" CHẶN GIAN LẬN

Năm nay là năm cuối cùng thi tốt nghiệp THPT theo chương trình giáo dục phổ thông 2006, số thí sinh (TS) tự do tăng nhiều, có những TS đã trượt tốt nghiệp cách đây 3 - 4 năm, năm nay đăng ký dự thi vì lo lắng kỳ thi từ sang năm sẽ thay đổi mạnh.

Ông Trần Thế Cương, Giám đốc Sở GD-ĐT Hà Nội, cho biết số TS tự do dự thi tại Hà Nội năm nay bằng với tổng số TS của một tỉnh nhỏ phía bắc. Làm việc với Ban Chỉ đạo thi TP.Hà Nội, đại diện Bộ GD-ĐT đề nghị cần quan tâm đặc biệt đến các điểm thi, phòng thi có TS tự do trong công tác coi thi vì TS tự do ở Hà Nội tiếp cận công nghệ cao hơn các tỉnh, thành khác.

Thượng tá Ngô Xuân Hải, Phó trưởng phòng An ninh chính trị nội bộ (PA03), Công an TP.Hà Nội, cho biết từ nhiều năm nay, tại các kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 hay kỳ thi tốt nghiệp THPT, nhiều TS vẫn mang điện thoại di động, thiết bị công nghệ cao vào phòng thi. Tháng 4 vừa qua, Công an TP.Hà Nội phát hiện 5 sinh viên nữ đã "qua mặt" thiết bị rà quét để mang điện thoại di động trong đế giày vào phòng thi đánh giá năng lực ngoại ngữ, 3 người đã chụp được đề gửi ra ngoài. Điều này càng khẳng định vai trò quan trọng của công tác tuyên truyền, nhắc nhở, phòng ngừa gian lận.

Học sinh lớp 12 trong những ngày cuối cùng ôn tập chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 ĐÀO NGỌC THẠCH

Thượng tá Ngô Xuân Hải lưu ý sự cần thiết trong phối hợp ngăn chặn hiệu quả giữa cán bộ coi thi và lực lượng công an. Nếu xảy ra gian lận, cần kịp thời khoanh vùng, tránh gây ảnh hưởng đến kỳ thi chung. Đại diện Công an TP.Hà Nội cũng lưu ý cán bộ coi thi quan sát biểu hiện tâm lý của TS, những biểu hiện khác thường, mặc áo dài tay, nhiều lớp, để tóc dài trùm tai, miệng lẩm nhẩm đọc đề, quá trình làm bài thi không tập trung, hay quan sát cán bộ coi thi, hay để tay lên mặt, tai...

Tại Bắc Giang, đại diện lãnh đạo Sở GD-ĐT tỉnh này cho biết, quán triệt rõ, nghiêm túc cho TS, phụ huynh về những điểm mới, những quy định của kỳ thi, đặc biệt là những thiết bị, vật dụng không được mang vào khu vực thi, phòng thi. Năm nay, Bắc Giang cũng thành lập tổ công tác tiến hành kiểm tra, hướng dẫn cách nhận biết một số đồ dùng, vật dụng dễ dẫn đến gian lận… Ngành giáo dục thiết kế pa nô đặt tại cổng trường ghi rõ những vật dụng cấm mang vào phòng thi như điện thoại, máy ghi âm, ghi hình…

H Ỗ TRỢ THÍ SINH TỪ ĂN, Ở ĐẾN ĐI LẠI

Anh Nguyễn Tiến Hưng, Phó bí thư Thành đoàn Hà Nội, cho biết lực lượng thanh niên tình nguyện của TP đã có kinh nghiệm và sẵn sàng hỗ trợ TS như: xe ôm 0 đồng, chuẩn bị sẵn áo mưa, ủng, bố trí lực lượng thanh niên cõng TS vào phòng thi nếu khó khăn về di chuyển…

Các thí sinh sẽ bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT cuối cùng theo chương trình giáo dục phổ thông 2006 từ ngày 27.6 ĐÀO NGỌC THẠCH

Tại Bắc Giang, ban chỉ đạo thi cũng lên phương án rất kỹ để hỗ trợ TS. Ví dụ, Ban Chỉ đạo thi H.Lục Ngạn khảo sát có 152 TS ở xa và đã trao đổi với một số nhà dân gần điểm thi để có phương án hỗ trợ; đề nghị mỗi TS cung cấp thêm 2 số điện thoại để tiện liên lạc khi có sự cố... Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh huy động dân quân tự vệ tham gia bảo đảm an ninh, an toàn vòng ngoài. Ban chỉ huy quân sự các huyện, thị xã, TP phối hợp bảo đảm an ninh, nhất là khi có lũ quét, sạt lở, giông lốc.

Bà Tô Thị Ánh, Phó giám đốc Sở GD-ĐT Yên Bái, cho biết sở đã phân công một phó giám đốc phụ trách phương án hỗ trợ TS có hoàn cảnh khó khăn. Tỉnh đoàn Yên Bái tập trung vào các hoạt động: đưa đón miễn phí; phát vật dụng hỗ trợ; giới thiệu chỗ ăn, nghỉ miễn phí hoặc giá cả hợp lý; hỗ trợ nước uống, đồ ăn nhẹ...

Yên Bái hiện có khoảng 2.000 lượt TS đã được hỗ trợ ôn tập, hỗ trợ kinh phí, gạo, nơi ăn nghỉ…, trong đó riêng tiền mặt là khoảng 400 triệu đồng. Các đơn vị đã có kế hoạch bố trí ô tô đưa TS đến điểm thi ở các huyện như Mù Cang Chải, Văn Chấn, Trạm Tấu, Trấn Yên… Một số trường và địa phương còn chủ động bố trí lực lượng hỗ trợ TS có nhu cầu đưa đón bằng xe máy. Nhiều đơn vị hỗ trợ chỗ nghỉ trưa, bữa ăn miễn phí; phụ huynh hỗ trợ nấu ăn trưa cho TS trong những ngày thi...

1.071.393 thí sinh đăng ký dự thi Năm nay, 1.071.393 TS đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT 2024, cao hơn năm trước 47.330 TS. Trong đó, số TS tự do là 46.978, tăng 9.137 TS so với năm 2023. Do TS tăng nên so với năm trước số điểm thi năm nay cũng tăng 51, ở mức 2.323 điểm thi với 45.149 phòng thi. Đáng chú ý, 66.927 TS đăng ký miễn thi ngoại ngữ, chiếm 6,25% tổng số TS và tăng hơn 20.000 TS so với năm 2023. Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2024 sẽ diễn ra từ ngày 26 - 29.6. Trong đó ngày 26.6, TS làm thủ tục dự thi; ngày 27, 28.6 TS làm bài thi; ngày 29.6 là lịch dự phòng. Điểm thi dự kiến công bố vào ngày 17.7, thời gian xét công nhận tốt nghiệp THPT chậm nhất đến ngày 19.7 và sau đó TS có thể dùng điểm thi để xét tuyển sinh ĐH, CĐ.