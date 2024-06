Thi tốt nghiệp THPT 2024: Vật dụng cấm mang theo, không chấp hành bị đình chỉ thi

Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2024 sẽ diễn ra trong 2 ngày tới với hơn 1 triệu thí sinh trên cả nước tham gia. Thời điểm này, ngoài "nước rút" ôn luyện đồng thời giữ sức khỏe, tinh thần thật tốt, thí sinh cũng cần nằm lòng quy chế thi do Bộ GD-ĐT ban hành, trong đó có quy định về những vật dụng được phép và bị cấm mang vào phòng thi.



Theo Bộ GD-ĐT, nếu thí sinh mang vào phòng thi một trong số các vật dụng trong danh mục cấm sẽ bị đình chỉ thi. Thí sinh bị đình chỉ bài thi nào sẽ bị điểm 0 bài thi đó và không được tiếp tục dự thi các bài tiếp theo. Đồng nghĩa, thí sinh không đủ điều kiện để được công nhận tốt nghiệp THPT, không còn cơ hội tham gia xét tuyển ĐH năm nay.

Dưới đây là danh mục các vật dụng được phép và bị cấm mang vào phòng thi trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2024.

Danh mục vật dụng được phép và bị cấm mang vào phòng thi tốt nghiệp THPT 2024 NGỌC LONG

Năm nay, 1.071.393 thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT 2024, cao hơn năm trước 47.330 thí sinh. Trong đó, số thí sinh tự do là 46.978, tăng 9.137 so với năm 2023. Do thí sinh tăng nên số điểm thi năm nay cũng tăng 51 so với năm trước, ở mức 2.323 điểm thi với 45.149 phòng thi. Đáng chú ý, 66.927 thí sinh đăng ký miễn thi ngoại ngữ, chiếm 6,25% tổng số thí sinh và tăng hơn 20.000 thí sinh so với năm 2023.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2024 sẽ diễn ra từ ngày 26-29.6. Trong đó: ngày 26.6, thí sinh làm thủ tục dự thi; ngày 27, 28.6 thí sinh làm bài thi; ngày 29.6 là lịch dự phòng. Điểm thi dự kiến công bố vào ngày 17.7, thời gian xét công nhận tốt nghiệp THPT chậm nhất đến ngày 19.7 và sau đó thí sinh có thể dùng điểm thi để xét tuyển sinh ĐH, CĐ.