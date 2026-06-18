Bất ngờ với phong cách của con gái 'nữ hoàng wushu' Thúy Hiền

Con gái 'nữ Hoàng wushu' Thúy Hiền quyến rũ trong dự án mới

LEXXY tên thật là Nguyễn Ngân Hà, sinh năm 2004, cô là con gái của nhạc sĩ Tú Dưa và 'nữ hoàng wushu' Thúy Hiền. Kế thừa năng khiếu âm nhạc từ bố, LEXXY sớm bộc lộ tài năng và định hướng trở thành ca sĩ chuyên nghiệp. Sau sản phẩm Bật đèn xanh, nữ ca sĩ 10X nhanh chóng cho ra mắt E.P đầu tay mang tên FLEXXY - The 1st EP.

Con gái của 'nữ hoàng' wushu Thuý Hiền ra mắt E.P đầu tay Ảnh: NVCC

Hầu hết những ca khúc trong E.P đều có giai điệu và ca từ dễ hiểu, phù hợp với khán giả trẻ. Theo LEXXY, dự án lần này thể hiện rõ được cá tính của cô trong âm nhạc ở thời điện hiện tại.

Sau khi lắng nghe câu chuyện từ những phụ nữ xung quanh, con gái của nhạc sĩ Tú Dưa nhận ra rằng sự quyến rũ và tự tin của con gái không nằm ở việc được yêu ai mà là khi họ hiểu rõ được giá trị của bản thân, biết mình được xứng đáng điều gì và không đánh mất chính mình trong một mối quan hệ. Từ đó, nữ ca sĩ 22 tuổi muốn đưa thông điệp này vào từng ca khúc của mình.

LEXXY mang đến phong cách hiện đại trong cả âm nhạc lẫn hình ảnh Ảnh: NVCC

"Các bài hát mang màu sắc nữ tính, mạnh mẽ và có phần bí ẩn, kể câu chuyện của một cô gái không đặt niềm tin và sự hạnh phúc của mình cho bất kỳ ai mà sẽ luôn yêu thương bản thân trước tiên", LEXXY chia sẻ.

LEXXY được bố là nhạc sĩ Tú Dưa hỗ trợ hết mình Ảnh: NVCC

Để có MV chỉn chu và ưng ý, LEXXY và ê-kíp quay từ 22 giờ hôm trước tới 6 giờ sáng hôm sau với nhiều áp lực. Tuy nhiên, cô hiểu rằng một sản phẩm tốt luôn cần rất nhiều sự quyết tâm, kiên trì của mình và các cộng sự. E.P lần này là một phiên bản rõ ràng và táo bạo hơn của LEXXY. Cô mong muốn được kể câu chuyện của mình một cách chân thật và mạnh mẽ hơn trước. Con gái của nhạc sĩ Tú Dưa kỳ vọng khán giả không chỉ xem đây là sản phẩm giải trí mà còn được truyền cảm hứng về sự tự tin.

Bên cạnh âm nhạc, hình ảnh gợi cảm, nóng bỏng của con gái 'nữ hoàng' wushu Thúy Hiền cũng gây chú ý. LEXXY cho biết thời gian tới vẫn theo đuổi hình ảnh nghệ sĩ hiện đại, độc lập và có chiều sâu. Giọng ca 10X không ép bản thân theo bất kỳ khuôn mẫu nào mà muốn khám phá và cho khán giả nhìn thấy được con người bên trong của mình thông qua sản phẩm âm nhạc.