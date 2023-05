Bắt người chở hơn 32.000 viên ma túy tổng hợp bằng xe máy

Ngày 3.5, thông tin từ Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, các đơn vị nghiệp vụ của công an tỉnh này vừa chặn bắt Nguyễn Thành Luân (37 tuổi, ngụ tại P.Quán Bàu, TP.Vinh, Nghệ An) khi Luân đang vận chuyển trái phép hơn 32.000 viên ma túy tổng hợp bằng xe máy.



Luân bị bắt quả tang khi đang vận chuyển hơn 32.000 viên ma túy tổng hợp TÂN KỲ

Trước đó, Công an tỉnh Hà Tĩnh phát hiện Nguyễn Thành Luân có hoạt động móc nối với một số đối tượng người Lào để vận chuyển ma túy từ Lào về Việt Nam. Sau khi đưa ma túy qua tỉnh Hà Tĩnh, Luân tiếp tục đưa ra các tỉnh phía bắc để tiêu thụ.

Sau thời gian mật phục theo dõi, tối 1.5, Công an tỉnh Hà Tĩnh phát hiện Luân chạy xe máy lên khu vực rừng ven QL8A (đoạn qua xã Sơn Kim 1, H.Hương Sơn, Hà Tĩnh) nghi nhận ma túy, nên đã cử một tổ trinh sát mặc thường phục bám theo.

Tang vật vụ án TÂN KỲ

Đến rạng sáng 2.5, xác định Luân đang vận chuyển số lượng lớn ma túy, Công an tỉnh Hà Tĩnh bố trí lực lượng để chặn bắt. Đến 0 giờ 20 phút cùng ngày, một tổ công tác thấy Luân chạy xe máy trên QL8A, đoạn qua địa phận xã Tùng Ảnh (H.Đức Thọ), đã ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra.

Lúc này Luân lập tức quay xe bỏ chạy. Tuy nhiên, khi bỏ chạy được khoảng hơn 300 m, Luân bị các trinh sát chặn đường, khống chế.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 32.000 viên thuốc lắc và 800 viên hồng phiến.

Bước đầu, Luân khai nhận vận chuyển thuê số ma túy trên cho các đối tượng người Lào với tiền công 20 triệu đồng. Khi chưa kịp đưa ra các tỉnh phía bắc tiêu thụ thì Luân bị lực lượng chức năng bắt giữ.