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Thời sự Pháp luật

Bắt người đàn ông dùng rựa chém 3 cán bộ công an rồi cố thủ

Bá Cường
Bá Cường
Sau khi dùng rựa để chém 1 cán bộ công an không thành, Diệu đã về nhà cố thủ. Khi lực lượng công an đến triệu tập làm việc, người này tiếp tục dùng hung khí chém 2 cán bộ công an khác bị thương.

Chiều 30.7, thông tin từ Công an tỉnh Quảng Trị cho biết đã có lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Trần Hoàng Diệu (45 tuổi, ở thôn Vĩnh Trung, xã Vĩnh Hoàng, tỉnh Quảng Trị) vì hành vi dùng rựa chém 3 cán bộ công an, trong đó có 2 người bị thương.

Bắt người đàn ông dùng rựa chém 3 cán bộ công an rồi cố thủ- Ảnh 1.

Diệu chém 2 cán bộ công an bị thương và tiếp tục cố thủ

ẢNH: CÔNG AN TỈNH QUẢNG TRỊ

Trước đó, vào khoảng 18 giờ ngày 29.7, sau khi Diệu đi uống rượu về đã gặp thượng úy Nguyễn Quang Sang (cảnh sát khu vực thuộc Công an xã Vĩnh Hoàng) đang đi làm nhiệm vụ. Dù không quen biết và không có mâu thuẫn cá nhân nhưng Diệu đã vô cớ chặn đường, gây gỗ, xúc phạm và dùng tay đánh vào mặt thượng úy Sang.

Tiếp đó, Diệu dùng rựa rượt đuổi nhưng may mắn thượng úy Sang đã né và chạy được nên không xảy ra hậu quả nghiêm trọng. Diệu sau đó bỏ về nhà.

Sau khi nắm được thông tin, Công an xã Vĩnh Hoàng đã bố trí lực lượng đến nhà của Diệu để triệu tập làm việc. Tuy nhiên, Diệu tỏ ra thái độ thách thức, không chấp hành và cầm rựa hung hãn, cố thủ trong nhà.

Bắt người đàn ông dùng rựa chém 3 cán bộ công an rồi cố thủ- Ảnh 2.

Sau nhiều giờ đồng hồ, lực lượng công an đã khống chế và bắt giữ được Diệu

ẢNH: CÔNG AN TỈNH QUẢNG TRỊ

Lúc này, thiếu tá Tạ Quang Phong và đại úy Trần Minh Quang tiếp cận, vận động giao nộp hung khí, Diệu đã liều lĩnh dùng rựa xông ra chém liên tiếp trúng vào vai, khiến 2 cán bộ công an bị thương.

Diệu tiếp tục chốt cửa cố thủ trong nhà, nhận thấy tính chất manh động của Diệu, Công an xã Vĩnh Hoàng đã báo cáo Công an tỉnh Quảng Trị để tăng cường lực lượng hỗ trợ. 

Sau 3 giờ thuyết phục, vận động Diệu vẫn kiên quyết cố thủ và cầm hung khí trên tay để sẵn sàng tấn công khi lực lượng công an tiếp cận. 

Tiếp đó, biết không còn khả năng trốn thoát, Diệu liều lĩnh cầm rựa lao ra bất ngờ tấn công lực lượng đang thực hiện nhiệm vụ nhằm chạy thoát. Ngay lập tức, tổ công tác đã áp sát, khống chế, tước hung khí và bắt giữ thành công Diệu.

Hiện tại, vụ việc đang được lực lượng chức năng tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

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