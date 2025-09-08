Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự Pháp luật

Bắt giữ người đàn ông cầm dao đuổi chém công an và người đi đường

Hải Phong
Hải Phong
08/09/2025 15:58 GMT+7

Một người đàn ông ở Quảng Ngãi cầm dao lao ra đường đuổi chém nhiều người tham gia giao thông và lực lượng công an, sau đó bỏ trốn vào rừng keo. Lực lượng công an đã truy lùng xuyên đêm để bắt giữ.

Ngày 8.9, Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết, lực lượng Công an xã Nghĩa Giang (Quảng Ngãi) đã bắt giữ nghi phạm Phạm Tuấn (36 tuổi, ở xã Nghĩa Giang) trong một rừng keo trên địa bàn xã Trà Giang (Quảng Ngãi). 

Bắt giữ người đàn ông cầm dao đuổi chém công an và người đi đường - Ảnh 1.

Công an bắt giữ Phạm Tuấn khi nghi phạm đang lẩn trốn ở rừng keo

ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Trước đó, vào chiều 7.9, Phạm Tuấn cầm dao lao ra tỉnh lộ 623B la hét, chửi bới. Một lúc sau, Tuấn cầm dao đuổi chém nhiều người đi đường gây nên tình trạng hỗn loạn.

Bắt giữ người đàn ông cầm dao đuổi chém công an và người đi đường - Ảnh 2.

Phạm Tuấn cầm dao đuổi chém người đi đường

ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Nhận tin báo, lực lượng công an xã Nghĩa Giang đến hiện trường để khống chế Tuấn. Tuy nhiên, Tuấn rất hung hãn, liên tục cầm dao rượt đuổi chém người đi đường và lực lượng công an. Sau đó, lợi dụng đêm tối, Tuấn bỏ trốn vào rừng keo tại xã Trà Giang.

Lực lượng công an liền bao vây rừng keo để truy bắt. Tuấn có biểu hiện không bình thường, có hung khí và sẵn sàng tấn công lực lượng chức năng, khiến việc truy bắt gặp khó khăn. Đến sáng 8.9, Phạm Tuấn bị lực lượng công an bắt giữ đưa về trụ sở để làm việc.

Bắt giữ người đàn ông cầm dao đuổi chém công an và người đi đường - Ảnh 3.

Phạm Tuấn cầm dao dài đuổi chém lực lượng công an

ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Một số người dân địa phương cho biết, Phạm Tuấn bị ngáo đá nên có biểu hiện và hành vi hung hãn như vậy. Rất may lực lượng chức năng có mặt kịp thời để ngăn chặn.

Theo cơ quan công an, Phạm Tuấn nghiện ma túy, từng bị bắt buộc đi cai nghiện tập trung. Tuấn mới cai nghiện xong và trở về địa phương từ tháng 4.2025.

