Bắt người đàn ông vừa mãn hạn tù lại tiếp tục làm tiền giả

Hải Phong
18/05/2026 17:48 GMT+7

Một người đàn ông mang theo máy in, laptop cùng hàng trăm tờ tiền giả lưu thông trên quốc lộ 1 sau khi dùng tiền giả đổi lấy tiền thật tại quán tạp hóa ven đường, đã bị lực lượng chức năng bắt giữ.

Chiều 18.5, Đồn biên phòng Sa Huỳnh (Ban chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Ngãi) cho biết đơn vị vừa chủ trì, phối hợp Công an phường Sa Huỳnh bắt quả tang một người đàn ông có hành vi làm, tàng trữ tiền giả khi đang lưu thông trên quốc lộ 1.

Bắt người đàn ông vừa mãn hạn tù, tiếp tục làm tiền giả- Ảnh 1.

Cao Đình Lâm bị lực lượng biên phòng Quảng Ngãi bắt giữ

ẢNH: ĐỒN BIÊN PHÒNG SA HUỲNH

Theo thông tin ban đầu, khoảng 17 giờ ngày 17.5, trong lúc tuần tra trên quốc lộ 1 đoạn qua địa bàn phường Sa Huỳnh, tổ công tác của Đồn biên phòng Sa Huỳnh phối hợp cùng lực lượng công an địa phương phát hiện Cao Đình Lâm (35 tuổi, ở phường Tây Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) điều khiển xe máy điện theo hướng nam - bắc có biểu hiện nghi vấn.

Qua kiểm tra hành chính, lực lượng chức năng phát hiện trên xe của Lâm có một túi xách màu đen và một vali chứa 424 tờ giấy in hình tiền mệnh giá 5.000 đồng cùng nhiều tờ giấy A4 in hình tiền giả chưa cắt rời. Tổng số tiền giả thành phẩm được xác định hơn 2,7 triệu đồng.

Thu giữ dụng cụ phục vụ việc in ấn tiền giả

Ngoài ra, tổ công tác còn thu giữ một máy in màu, một máy tính xách tay cùng nhiều tang vật, dụng cụ phục vụ việc in ấn tiền giả.

Tại cơ quan chức năng, Cao Đình Lâm thừa nhận toàn bộ số tiền nói trên là tiền giả do mình tự in. Lâm khai nhận ngày 4.5 đã rời khỏi nơi cư trú, điều khiển xe máy điện mang theo máy móc, thiết bị để di chuyển ra Đà Nẵng.

Bắt người đàn ông vừa mãn hạn tù, tiếp tục làm tiền giả- Ảnh 2.

Tờ tiền mệnh giá 5.000 đồng được Cao Đình Lâm làm giả

ẢNH: ĐỒN BIÊN PHÒNG SA HUỲNH

Trong quá trình di chuyển, Lâm thuê nhiều nhà nghỉ dọc đường để tiếp tục in thêm tiền giả rồi mang đi tiêu thụ tại các quán ăn, cửa hàng tạp hóa nhằm đổi lấy tiền thật phục vụ tiêu xài cá nhân.

Khi đến địa bàn phường Sa Huỳnh, sau khi dùng 10 tờ tiền giả mệnh giá 5.000 đồng đổi lấy 50.000 đồng tiền thật tại một quán tạp hóa thì Lâm bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ.

Theo cơ quan chức năng, Cao Đình Lâm là đối tượng có tiền án về tội "Làm, tàng trữ, lưu hành tiền giả". Năm 2024, Lâm từng bị TAND tỉnh Khánh Hòa tuyên phạt 3 năm tù giam về hành vi này. Tuy nhiên, sau khi được mãn hạn tù trước thời hạn, Lâm tiếp tục tái phạm.

Hiện vụ việc đang được Đồn biên phòng Sa Huỳnh phối hợp các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

